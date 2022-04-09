Что такое буллинг? Опрос школьников о травле среди сверстников и личном отношении к издевательствам
Новости Беларуси. На неделе прошла акция «Дом без насилия». Каждое четвертое убийство или телесные повреждения совершают совместно проживающие, и жертвами бытовых преступлений чаще всего становятся женщины, но бывают и мужчины. Нередко домашние тираны издеваются и годами, в результате пострадавшие получают не только телесные, но и психологические травмы. Эти последствия уже неизлечимы, особенно если речь идет о детях, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.
Я до сих пор думаю, что ребята поступали по отношению ко мне жестоко». Девочка рассказала, как над ней издевались в школе, – подробности здесь.
Кристина Сущеня, СТВ:
Насколько мы знаем, Даша очень активно, открыто рассказывает о своем опыте. Даже в гимназии провела такой опрос среди своих коллег по учебе, что такое буллинг, как они к этому относятся.
– Буллинг – это систематические попытки оскорбить и унизить человека.
– Противостояние одной группы людей против одного человека или такой же группы людей.
– Когда человек или какая-то группа людей воздействует на другого человека, который им не нравится.
Ваше отношение к нему?
– Абсолютно отрицательное, так как считаю, что нужно уважать каждого человека как отдельную личность.
– Конечно, это очень неприятно, это очень большой моральный ущерб для человека. Это не дает сконцентрироваться на учебном процессе.
– Крайне негативно, так как это школа, и его здесь не должно быть.
Подвергались ли вы когда-нибудь буллингу?
– В нашем классе бывают конфликты, но наш классный руководитель всегда пытается как-то сгладить конфликт.
– Подвергалась буллингу в лагере. У меня забирали вещи, меня игнорировали, меня обзывали, могли толкнуть.
– Это было в виде разных оскорблений.
– Подвергалась буллингу в лагере и могу сказать, что это самое худшее, что может пережить человек.