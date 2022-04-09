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Что такое буллинг? Опрос школьников о травле среди сверстников и личном отношении к издевательствам

09 апреля 2022 17:41
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Новости Беларуси. На неделе прошла акция «Дом без насилия». Каждое четвертое убийство или телесные повреждения совершают совместно проживающие, и жертвами бытовых преступлений чаще всего становятся женщины, но бывают и мужчины. Нередко домашние тираны издеваются и годами, в результате пострадавшие получают не только телесные, но и психологические травмы. Эти последствия уже неизлечимы, особенно если речь идет о детях, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.  

Я до сих пор думаю, что ребята поступали по отношению ко мне жестоко». Девочка рассказала, как над ней издевались в школе, – подробности здесь.

Что такое буллинг? Опрос школьников о травле среди сверстников и личном отношении к издевательствам-1

Кристина Сущеня, СТВ:  
Насколько мы знаем, Даша очень активно, открыто рассказывает о своем опыте. Даже в гимназии провела такой опрос среди своих коллег по учебе, что такое буллинг, как они к этому относятся.  

Что такое буллинг? Опрос школьников о травле среди сверстников и личном отношении к издевательствам-4

– Буллинг – это систематические попытки оскорбить и унизить человека.

Что такое буллинг? Опрос школьников о травле среди сверстников и личном отношении к издевательствам-7

  

– Противостояние одной группы людей против одного человека или такой же группы людей.  

Что такое буллинг? Опрос школьников о травле среди сверстников и личном отношении к издевательствам-10

– Когда человек или какая-то группа людей воздействует на другого человека, который им не нравится.  

Ваше отношение к нему?  

Что такое буллинг? Опрос школьников о травле среди сверстников и личном отношении к издевательствам-13

– Абсолютно отрицательное, так как считаю, что нужно уважать каждого человека как отдельную личность.  

Что такое буллинг? Опрос школьников о травле среди сверстников и личном отношении к издевательствам-16

– Конечно, это очень неприятно, это очень большой моральный ущерб для человека. Это не дает сконцентрироваться на учебном процессе.  

Что такое буллинг? Опрос школьников о травле среди сверстников и личном отношении к издевательствам-19

– Крайне негативно, так как это школа, и его здесь не должно быть.  

Подвергались ли вы когда-нибудь буллингу?  

Что такое буллинг? Опрос школьников о травле среди сверстников и личном отношении к издевательствам-22

– В нашем классе бывают конфликты, но наш классный руководитель всегда пытается как-то сгладить конфликт.  

Что такое буллинг? Опрос школьников о травле среди сверстников и личном отношении к издевательствам-25

– Подвергалась буллингу в лагере. У меня забирали вещи, меня игнорировали, меня обзывали, могли толкнуть.  

Что такое буллинг? Опрос школьников о травле среди сверстников и личном отношении к издевательствам-28

– Это было в виде разных оскорблений.  

Что такое буллинг? Опрос школьников о травле среди сверстников и личном отношении к издевательствам-31

– Подвергалась буллингу в лагере и могу сказать, что это самое худшее, что может пережить человек.  

# Опрос # общество # Кристина Сущеня # Дарья Казакевич # Фотофакт

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