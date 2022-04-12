Проект идёт с 2018 года. Как пластмассовые крышки могут помочь больным детям?

Девятилетний Антон вместе с мамой Светланой пришел в торговый центр не только за покупками. С собой у мальчика пакет с крышечками: от бутылок из-под напитков и бытовой парфюмерии.

Антон Кисель, участник акции:

Однажды я увидел в магазине ящики с крышками и тоже решил их собирать. Потом мне мама объяснила, что на них что-то написано. И когда их у меня становится много, я собираю разные фигурки животных, растений. И потом их отношу в пункты приема. Вот сюда я бросаю крышки, которые собрал.

Такие пункты сбора есть в магазинах, кофейнях, тренажерных залах, школах и детских садах, на заправках и просто на улицах. Особенно в крупных городах. Крышки сдали, но куда они попадают потом и как превращаются в деньги?

Валерий Киянкой, волонтер проекта «Крышарики»:

Они собираются в общий пункт сбора и потом уже отвозятся на перерабатывающий завод. Их переплавляют и делают из них ведра, тазы и все, что посчитают нужным производители. Проект направлен на привлечение внимания к переработке мусора и через это помощи детям.

А если вы нуждаетесь в помощи и хотите стать частью программы, свяжитесь с кураторами проекта. Контакты есть в социальных сетях, достаточно ввести в поиске «Крышарики». Валерий Киянкой:

Проект реализуется с 2018 года. И за это время помощь была оказана 11 детям и одной организации. Более двух миллионов рублей сейчас находятся на белорусских свалках. Конечно, не в купюрах – столько стоят пластмассовые крышки, которых в стране ежегодно выбрасывают около 4 тонн. Хотя их можно просто отнести в пункты приема. Было бы желание – как у тех, кого заслуженно считают «двигателями» современных, в том числе экологических, проектов.

Александра Глушакова, член студенческого совета общежития № 7 БГУ:

Собирать крышечки просто: достаточно взять пакетик, можно разместить его прямо у себя в комнате или на общей кухне, можно собирать в контейнер или коробку. Ежемесячно мы проводим эти акции. Часто мы предлагаем взамен печенье или что-нибудь вкусное, чтобы вознаградить. Безумно рада, что вношу свой вклад в экобудущее нашей страны и нашего поколения, безумно рада, что именно наше общежитие совместно с «Крышариками» проводит данные акции.

Мария Денисенко, студентка:

Идеей собирать крышки мы заинтересовались осенью и про эту акцию узнали от студенческого совета.

Анастасия Лисогир, студентка:

Мы так восхитились данной идеей, что решили пойти дальше, сортируем мусор у нас в комнате, отбираем пластик, собираем его, после сдаем.

Занимаются переработкой наши белорусские заводы. Их в республике более 120. А значит – более 120 точек, где сначала у крышечек, а потом и у детей, появляется второй шанс.