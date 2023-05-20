Виктор Лукашенко: «Вытокі» стали всенародным фестивалем. Люди действительно идут»

Новости Беларуси. Жлобин живет совместным проектом Национального олимпийского комитета и Федерации профсоюзов Беларуси. Сегодня, 20 мая, основной день культурно-спортивного фестиваля «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый зрелищный этап этого дня – спортивный. На площадке возле дома культуры «Металлург» гире негде упасть. Тысячи людей и сотни активностей. Представлены различные виды спорта – как командные, так и личные. Здесь и те, кто только делает первые шаги в спорте, и те, кто пару десятков лет на скамейке запасных. Чтобы побороться за главный приз, надо пройти полтора десятка стартов. В борьбу вступили взрослые и совсем еще юные участники.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета:

У нас появилось несколько новых активностей. Первая, вчера вы уже видели, в культурной сфере. Сегодня, вы увидите, уже в более спортивной такой. Пожалуйста, посетите все объекты, это интересно. Здесь и «Игры нашего двора», и более широко представлены наши бренды, включая спортивные белорусские бренды. Культурные традиции. Будет гастрофест – это тоже новшество, обязательно посмотрите. То есть, основываясь на старых традициях, мы внесли что-то новое. «Вытокі» стали всенародным фестивалем. Люди действительно идут. И мы, общаясь с руководством областей, есть уже даже легкая конкуренция в городах, какие бы они хотели привезти.