«Кому тогда служить, как не нам?» Более 150 новобранцев принесли присягу в Марьиной Горке

Новости Беларуси. Быть преданным своему народу, достойно исполнять воинский долг и защищать Родину. В отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке слова клятвы произнесли более 150 новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот день навсегда останется в памяти молодых парней. Они стали мужчинами и защитниками. Принятие присяги – это не только новая ступень в жизни, но огромная ответственность. И юноши полностью осознают важность и серьезность момента.

Вадим Сушко, военнослужащий 5-й отдельной бригады специального назначения:

Я очень рад, что принял присягу и что такое количество людей верит в таких, как мы, военнослужащих. Верит, что мы защитим их.

Иван Лазарчук, военнослужащий 5-й отдельной бригады специального назначения:

За этот месяц было много всего интересного. Та же строевая подготовка – занимались каждый день, чтобы пройти сегодня перед родителями, чтобы они почувствовали гордость за своих сыновей. Это сложно, на самом деле, пройти всей коробкой как единое целое. Также была воздушно-десантная подготовка, был воздушно-десантный комплекс для первого прыжка с парашютом, который все с нетерпением ждут, так как военнослужащие второго и третьего периода рассказали про эмоции, которые они ощущали.

Это взрослый самостоятельный человек. Ступил на такую серьезную стезю, попал в такие серьезные войска. И немного страшновато, и вместе с тем за него большая гордость. Это такой период, когда это сложно, но Родине нужно служить. И как мой говорил внук: я никогда не буду отмазываться от армии, а кому тогда служить, как не нам? Это его слова.