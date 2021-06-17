«Здоровый ребёнок пухленький и розовый». Почему вредно перекармливать детей?

Питанию с детства уделяется пристальное внимание. Фраза «больше ешь, а то не вырастешь» держала в страхе не одно поколение. Первое, второе, компот, ну и куда же без десерта. Вот только много – это не значит хорошо. Каждый десятый ребенок в Беларуси имеет лишний вес.

Наталья Евтихова, психолог:

Можно даже в историю окунуться, мы все-таки северный народ, где с питанием было не очень хорошо в отличие от Востока и южных стран. Надо было накормить ребенка, спасти ребенка, где-то в подсознании на генном уровне такой посыл есть. Нам кажется, что здоровый ребенок – это сытый ребенок, красивенький и пухленький, розовенький. Накормив, родитель гасит этим свою тревогу, заботясь тем самым о себе. Тогда родителям точно надо к психологу, чтобы разобраться, откуда эта тревожность. Бабушки очень часто это делают. Быстрее накормить, тогда спокойно. Да, родителю спокойно, но в результате не очень хорошо для ребенка.

Пищевые привычки формируются с рождения. Если ребенок привык съедать большие порции с ранних лет, остановить эту тенденцию будет совсем непросто и во взрослой жизни. У переедания множество негативных последствий. Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей категории:

Это вопросы и проблемы с желудочно-кишечным трактом. В последующем это и вопросы по опорно-двигательному аппарату. Перекармливая ребенка, мы не даем ребенку больше витаминов, ведь организм берет ту порцию, те витамины усваивает, которые ему на данным момент необходимы. Излишки не метаболизируются, не усваиваются, а лишь проходят через желудочно-кишечный тракт.

Правильное питание – залог роста и развития юного организма. И дело здесь совсем не в том, чтобы просить «добавку». На помощь придут режим и культура питания. Александр Вербовиков:

Объем потребляемой пищи не должен быть больше, чем у взрослого, молодого, растущего организма. Мы понимаем, что сегодня достаточно большое количество энергоемких продуктов. Которые содержат много углеводов, белков, в том числе и витаминов. Но не забываем, что молодому растущему организму нужны овощи, фрукты. Дополнительные витамины нужны только, если мы говорим об их дефиците. В детский рацион не должны входить блюда с обилием соли, сахара и специй. Легкий суп, каши, овощные рагу и отварное мясо лучше употреблять как основное блюдо, а сезонные фрукты идеально подойдут в качестве перекуса.

Александр Вербовиков:

Молодому, растущему организму нужны овощи и фрукты. Если мы говорим о том, какие, то желательно выбирать те фрукты и овощи, которые растут на той территории, на которой растет и сам человек. Для нашего региона овощи – это помидоры, огурцы, кабачки и прочие, которые растут у нас. Фрукты – яблоки, груши.

Необходимо следить и за тем, какой пример родители подают ребенку. Если в семье принято есть фаст-фуд и проводить вечера у телевизора, нет смысла советовать придерживаться диеты ребенку. Кружки по интересам и прогулки с чадом добавят движения в привычный ритм жизни.