«Если бы мужчина мог родить, у нас бы в стране было бы вдвое больше детей, честно скажу»
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Я вообще сама не феминистка, но вы со мной, наверное, все согласитесь, что принять вот решение такое… И вообще в этом решении очень важно и отношение мужчины, потому что есть большая доля мужчин, когда они говорят: «Я не готов, давай поживем для себя, у нас нет денег».
Вероника Сердюк, председатель центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:
Знаете, что обычно они говорят? «Решай сама». И в этой фразе может скрываться не его безразличие, а его забота. Он может так заботу проявлять.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А иногда наоборот, мужчины сами становятся инициаторами и настаивают на аборте.
Вероника Сердюк:
Вы знаете, что таких случаев… Вот я хочу психолога спросить, сколько в их практике было. Ну, это не такая большая цифра, как кажется. Очень часто сильное давление оказывают по женской линии, то есть свекровь или мама беременной. И вот от этого давления гораздо тяжелее.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
А давление в какую сторону?
Вероника Сердюк:
Давление прервать беременность. Особенно если мама сама имеет этот опыт. И знаете, иногда такое некрасивое, чтобы дочка тоже прошла инициацию: у меня было, и ты сделаешь.
Елена Кругликова:
«Я желаю тебе лучшего и…»
Вероника Сердюк:
Насчет мужчин: мне бы хотелось даже немного защитить. По нашей статистике, мы ее проводили в 2018 году, анализировали все анкеты предабортного консультирования по Минску. Около 20 % женщин даже не говорят своему мужчине.
Юлия Крыницкая:
Кстати, Олег Викторович, в вашей практике такое было, что мужчины сетовали на то, что, например, женщина совершила в свое время аборт, не посоветовавшись с ним?
Олег Бакулин, руководитель ОО «Защита прав отцов и детей»:
Я вам скажу больше, если бы мужчина мог родить, у нас бы в стране было бы, ну, вдвое больше детей, честно скажу. Не факт, но примерно.
Елена Кругликова:
Мужчины хотят детей, да?
Олег Бакулин:
Очень хотят. Мало того, они годами борются за право участвовать в воспитании детей. Им еще не дают, препятствуют.
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