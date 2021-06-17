«Если бы мужчина мог родить, у нас бы в стране было бы вдвое больше детей, честно скажу»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Я вообще сама не феминистка, но вы со мной, наверное, все согласитесь, что принять вот решение такое… И вообще в этом решении очень важно и отношение мужчины, потому что есть большая доля мужчин, когда они говорят: «Я не готов, давай поживем для себя, у нас нет денег».

Вероника Сердюк, председатель центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:

Знаете, что обычно они говорят? «Решай сама». И в этой фразе может скрываться не его безразличие, а его забота. Он может так заботу проявлять. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А иногда наоборот, мужчины сами становятся инициаторами и настаивают на аборте. Вероника Сердюк:

Вы знаете, что таких случаев… Вот я хочу психолога спросить, сколько в их практике было. Ну, это не такая большая цифра, как кажется. Очень часто сильное давление оказывают по женской линии, то есть свекровь или мама беременной. И вот от этого давления гораздо тяжелее.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

А давление в какую сторону? Вероника Сердюк:

Давление прервать беременность. Особенно если мама сама имеет этот опыт. И знаете, иногда такое некрасивое, чтобы дочка тоже прошла инициацию: у меня было, и ты сделаешь. Елена Кругликова:

«Я желаю тебе лучшего и…»