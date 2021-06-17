Игорь Петришенко: с местными органами власти закладываем такие подходы, чтобы существенно поднять инфраструктуру

Подготовку к празднику здесь начали задолго. А сегодня, 17 июня, чтобы оценить проделанную работу, в районный центр приехали представители национального оргкомитета: главное внимание к объектам и площадкам, где пройдут основные мероприятия. К празднику слова каждый уголок Копыля преобразится.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Концептуально вместе с местными органами власти мы закладываем такие подходы, чтобы привести наши районные центры (в основном эти мероприятия проводятся в районных центрах), привести инфраструктуру, поднять ее существенно на тот уровень, чтобы жители проснулись утром и сказали: мы свой город не узнаем. Чтобы появились тут новые объекты, новые интерактивности, появилось больше детских площадок, появилось много новых каких-то точек. У людей должно быть чувство праздника, новизны, чтобы определенное вдохновение было и у выступающих в рамках концертной программы наших артистов.