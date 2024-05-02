Испытания на право ношения чёрного берета прошли на полигоне минского ОМОНа

Испытания на право ношения черного берета проходят на полигоне столичного ОМОНа. На прочность себя проверяют сотрудники отрядов милиции особого назначения, представители патрульно-постовой службы, департамента исполнения наказаний, участковые инспекторы, курсанты и сотрудники ведомственных учреждений образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде чем приступить к основной части испытаний, все участники сдали экзамены. А сегодня им предстояло пройти полосу препятствий. Впервые наравне с мужчинами трассу проходили и восемь девушек из разных подразделений. Вот уж кого точно не назовешь слабым полом. Водные преграды, стрельба из различных видов оружия – здесь проверяются не только выносливость, сила духа и меткость, но и умение работать в команде.