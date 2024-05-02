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Испытания на право ношения чёрного берета прошли на полигоне минского ОМОНа

02 мая 2024 13:52
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Испытания на право ношения черного берета проходят на полигоне столичного ОМОНа. На прочность себя проверяют сотрудники отрядов милиции особого назначения, представители патрульно-постовой службы, департамента исполнения наказаний, участковые инспекторы, курсанты и сотрудники ведомственных учреждений образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Испытания на право ношения чёрного берета прошли на полигоне минского ОМОНа-1

Прежде чем приступить к основной части испытаний, все участники сдали экзамены. А сегодня им предстояло пройти полосу препятствий. Впервые наравне с мужчинами трассу проходили и восемь девушек из разных подразделений. Вот уж кого точно не назовешь слабым полом. Водные преграды, стрельба из различных видов оружия – здесь проверяются не только выносливость, сила духа и меткость, но и умение работать в команде. 

Испытания на право ношения чёрного берета прошли на полигоне минского ОМОНа-4

Сразу после марш-броска претенденты вышли на ринг. Чтобы отстоять право носить черный берет, пришлось противостоять опытным бойцам. Преодолевая усталость и боль, держали удар, не сдавались и в результате получили заветную награду.

# Милиция Беларуси # общество

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