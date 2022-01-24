Как предприниматели воспринимают изменения в Конституцию? Ответил член президиума РКП

Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам? Алена Сырова, СТВ:

Сейчас оппоненты начнут спекулировать на излюбленной тематике, что кого-то кто-то заставляет приходить на избирательные участки.

Николай Ладутько, член президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

Все говорят, что в ряде стран развитых падает интерес к политике. Мы сегодня отмечаем, что, наоборот, в нашей республике интерес к политике (референдум – это политическое событие) не отражает общую тенденцию. Интерес высокий, потенциал высокий. Конституция сохранила отношение государства к собственности, развитие. Частная собственность на имущественные отношения, на средства производства. То есть государство говорит: «Да, мы укрепляли, развивали предпринимательский слой, мы будем его развивать и укреплять». Мы сегодня констатируем, что за 30 лет нашей республики (с 1994 года Конституция действует) предпринимательский слой развился и укрепился. Сотни тысяч индивидуальных предпринимателей. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Некоторые наши оппоненты называли августовский переворот буржуазной революцией, революцией среднего класса. Если говорят, что те люди, которые выступили, например, на площади против Президента, это чаще всего люди, которые зарабатывают чуть выше, больше. Это предприниматели. Многие из них не платили налоги, каким-то образом выскальзывали. А сейчас как в этом обществе предпринимательском, бизнес-кругах, референдум воспринимают? Как Конституция воспринимается? Николай Ладутько:

Конституция воспринимается как основной закон. Есть понимание, что сегодня, например вот, газ: сколько мы платим, сколько платит предприниматель со своего кафе, пункта общественного питания, СТО и так далее. Сегодня мы не констатируем, что эти все объекты закрываются, они работают, функционируют. Да, им непросто, тяжело, но они работают. Кирилл Казаков:

Бизнес – это всегда непросто.