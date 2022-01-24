Экскурсии и интеллектуальные турниры. Что гродненская таможня подготовила для школьников и студентов в Год исторической памяти?

Новости Беларуси. Год исторической памяти на примере развития таможенных отношений. Сотрудники Гродненской региональной таможни пообщались с молодежью региона и обсудили важные страницы становления белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встречу приехали около полусотни студентов и школьников. В ходе общения ребята узнали о развитии таможенного дела на территории нашей страны, в частности о том, как шла борьба с контрабандой в послевоенное время, по какому пути развивалось законодательство и как складывалось сотрудничество с Евразийским экономическим союзом. Говорили и о героическом прошлом – о подвигах, которые совершили таможенники в годы Великой Отечественной войны.

Анастасия Романович, учащаяся таможенного класса СШ № 13:

Сегодняшний мой доклад о таможне во время Великой Отечественной войны. Я считаю, что эта тема очень интересная, потому что, во-первых, я хочу связать свою жизнь с таможней, а во-вторых, я считаю, что каждый из нас должен знать свою историю.

Ольга Шамрук, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Молодежь должна знать и ясно понимать, какой путь прошло наше государство для обретения своей независимости. А эти знания неразрывно связаны со знанием истории развития таможенной службы, являющейся в любом из государств одной из важнейших государственных структур.