Прямой эфир

Экскурсии и интеллектуальные турниры. Что гродненская таможня подготовила для школьников и студентов в Год исторической памяти?

24 января 2022 16:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Год исторической памяти на примере развития таможенных отношений. Сотрудники Гродненской региональной таможни пообщались с молодежью региона и обсудили важные страницы становления белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Экскурсии и интеллектуальные турниры. Что гродненская таможня подготовила для школьников и студентов в Год исторической памяти?-1

На встречу приехали около полусотни студентов и школьников. В ходе общения ребята узнали о развитии таможенного дела на территории нашей страны, в частности о том, как шла борьба с контрабандой в послевоенное время, по какому пути развивалось законодательство и как складывалось сотрудничество с Евразийским экономическим союзом. Говорили и о героическом прошлом – о подвигах, которые совершили таможенники в годы Великой Отечественной войны.  

Экскурсии и интеллектуальные турниры. Что гродненская таможня подготовила для школьников и студентов в Год исторической памяти?-4

Анастасия Романович, учащаяся таможенного класса СШ № 13:
Сегодняшний мой доклад о таможне во время Великой Отечественной войны. Я считаю, что эта тема очень интересная, потому что, во-первых, я хочу связать свою жизнь с таможней, а во-вторых, я считаю, что каждый из нас должен знать свою историю.  

Экскурсии и интеллектуальные турниры. Что гродненская таможня подготовила для школьников и студентов в Год исторической памяти?-7

Ольга Шамрук, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:
Молодежь должна знать и ясно понимать, какой путь прошло наше государство для обретения своей независимости. А эти знания неразрывно связаны со знанием истории развития таможенной службы, являющейся в любом из государств одной из важнейших государственных структур.  

Экскурсии и интеллектуальные турниры. Что гродненская таможня подготовила для школьников и студентов в Год исторической памяти?-10

В Год исторической памяти для школьников и студентов в Гродненской региональной таможне подготовили семинары, интеллектуальные турниры и экскурсии на важные для региона объекты, в том числе в международные пункты пропуска, где обеспечивается экономическая безопасность нашего государства.  

# Год исторической памяти # общество # Анастасия Романович # Ольга Шамрук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Можно ли на референдуме голосовать досрочно? Уточнили в Центризбиркоме
24 января 2022 16:35

Можно ли на референдуме голосовать досрочно? Уточнили в Центризбиркоме

Екатерина Речиц: обсуждения по вопросу изменения Конституции начались гораздо раньше, чем этот проект опубликовали
24 января 2022 16:32

Екатерина Речиц: обсуждения по вопросу изменения Конституции начались гораздо раньше, чем этот проект опубликовали

«Не надо ходить по инстанциям». Отразит ли обновлённая Конституция систему перераспределения полномочий на местах?
24 января 2022 16:28

«Не надо ходить по инстанциям». Отразит ли обновлённая Конституция систему перераспределения полномочий на местах?