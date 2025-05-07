Почему Вечный огонь не гаснет – вот как устроена уникальная советская технология

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал. Вечный огонь – в проекте СТВ «Символы Победы».

К слову, создали негасимую горелку ученые во главе с изобретателем Кириллом Ридером. Для изготовления применили уникальную технологию, аналогов которой в мире не было. При создании горелки использовались материалы, схожие с теми, которые применяются для ракетных двигателей. Благодаря специальной конструкции пламя не гаснет ни на секунду, несмотря на смену времен года, ветер, дожди, снегопады. Чтобы получить яркий оранжевый цвет огня, который будет заметен в любую погоду, даже самую солнечную, ученые используют технологию частичного неполного сжигания газа в стволе.

Дмитрий Борисюк, начальник службы аварийно-восстановительных работ УП «Мингаз»:

Цветовые особенности зависят все от подачи воздуха. При смешивании воздуха с газом происходит регулировка этого пламени. Поэтому эта горелка была установлена так, что именно цвет пламени, можно сказать, не поменялся, не изменился. Сама горелка позволяет придать тот свет, который, в принципе, мы всегда видели много десятилетий назад и видим сейчас.