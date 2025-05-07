Евгений Олейник: «Только личным примером и трудом можно воспитать патриота»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, композитор и продюсер группы «Аура»:

Я как отец двух сыновей могу точно сказать, что как кого ни воспитывай, как ни создавай какие-то кружки, все равно личный пример в семье – это главенствующий пример. Никто не сможет воспитать человека, если его папа или мама имеют какие-то обструктивные взгляды и какие-то диссидентские наклонности. Никогда не поможет ни школа, ни военно-патриотический клуб. Все, конечно, начинается с семьи.

Я считаю, что только личным примером и только трудом можно воспитать патриота. Никакие лозунги и громкие выкрики не помогут. Более того, я бы хотел призывать людей, которые вызываются в школах вести военно-патриотические кружки и часы информирования, не браться за эту работу, если у них в душе не горит.