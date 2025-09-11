Глава МИД Польши подтвердил, что Минск оповещал Варшаву о приближении дронов

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Минск уведомил Варшаву о вторжении дронов в польское воздушное пространство. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее белорусская сторона сообщила, что уведомила Польшу и Литву о приближении беспилотников к их государственным границам, а Польша, в свою же очередь, предупредила Минск о полетах беспилотных летательных аппаратов из Украины.

Сикорский заметил, что такие уведомления действительно поступали, но за подробностями предложил обратиться в Минобороны.

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