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В Микашевичах обсудили итоги выездного приёма граждан в Брестской области

07 мая 2025 17:19
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Во время единого дня приема граждан в Брестской области члены Совета Республики рассмотрели более сотни обращений. В числе приоритетных – выделение земли в сельской местности и регулирование ее целевого использования, также выплата алиментов. Итоги работы с обращениями граждан обсудили 7 мая на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики под руководством председателя Натальи Кочановой в Микашевичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Микашевичах обсудили итоги выездного приёма граждан в Брестской области-2

Вопросы ЖКХ, землепользования и здравоохранения традиционно возглавляют рейтинг частых для жителей Брестской области. Каждое пятое обращение в Совет Республики – повторное. Вместе с тем в 2025 году отмечается снижение количества обращений.

В Микашевичах обсудили итоги выездного приёма граждан в Брестской области-4

В ходе заседания обсудили успешные практики решения проблем и необходимость корректировать отдельные нормативно-правовые акты. Один из новых форматов работы с населением предложили власти Бреста, где в качестве пилотного проекта разрабатывают единый информационный центр «Умный Брест» на базе республиканской платформы «Умный город».

Единая система объединит оперативные данные от различных служб города. Это позволит анализировать информацию, прогнозировать и принимать решения, исходя из потребности граждан. На начальном этапе это коснется сферы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, транспортного обеспечения.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Брестская область достаточно эффективно работает с людьми, проводя разъяснительную работу. Люди здесь участвуют в финансировании тех работ, которые выполняется. Особенно это актуально в Год благоустройства. В Брестской области есть такая форма работы, когда в исполкомах есть кабинет, где идет ежедневное консультирование граждан.

В Микашевичах обсудили итоги выездного приёма граждан в Брестской области-6

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
В Брестской области большой спрос на землю, на которой хотят работать люди. Притом мы здесь очень щепетильно подходим. Все заявки рассматриваются. И с учетом эффективности использования земли дополнительные земли люди получают.

В Микашевичах обсудили итоги выездного приёма граждан в Брестской области-8

Расширенное заседание Президиума Совета Республики прошло на базе республиканского предприятия «Гранит» – крупнейшего в Европе добытчика и переработчика плотных горных пород. Недавно на его базе образовали минерально-сырьевой холдинг.

Спикеру верхней палаты парламента рассказали о перспективах. Сегодня готовится к запуску новая линия мощностью миллион тонн в год по переработке крупного щебня в востребованный мелкий. Такой вид сырья используется при ремонте дорог.

В Микашевичах обсудили итоги выездного приёма граждан в Брестской области-10

Эдуард Гаврилкович, генеральный директор предприятия «Гранит», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы такую линию спроектировали совместно с Академией наук. И полтора года как занимаемся строительством. Щебень будет использоваться как в нашей стране, так и поставляться в Россию. 

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы члены Совета Республики возложили цветы к братской могиле в Микашевичах, где покоятся 32 освободителя города от немецко-фашистских захватчиков.

# Прием граждан # Наталья Кочанова # Петр Пархомчик # Совет Республики Национального Собрания Беларуси

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