В Микашевичах обсудили итоги выездного приёма граждан в Брестской области

Во время единого дня приема граждан в Брестской области члены Совета Республики рассмотрели более сотни обращений. В числе приоритетных – выделение земли в сельской местности и регулирование ее целевого использования, также выплата алиментов. Итоги работы с обращениями граждан обсудили 7 мая на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики под руководством председателя Натальи Кочановой в Микашевичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы ЖКХ, землепользования и здравоохранения традиционно возглавляют рейтинг частых для жителей Брестской области. Каждое пятое обращение в Совет Республики – повторное. Вместе с тем в 2025 году отмечается снижение количества обращений.

В ходе заседания обсудили успешные практики решения проблем и необходимость корректировать отдельные нормативно-правовые акты. Один из новых форматов работы с населением предложили власти Бреста, где в качестве пилотного проекта разрабатывают единый информационный центр «Умный Брест» на базе республиканской платформы «Умный город».

Единая система объединит оперативные данные от различных служб города. Это позволит анализировать информацию, прогнозировать и принимать решения, исходя из потребности граждан. На начальном этапе это коснется сферы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, транспортного обеспечения.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Брестская область достаточно эффективно работает с людьми, проводя разъяснительную работу. Люди здесь участвуют в финансировании тех работ, которые выполняется. Особенно это актуально в Год благоустройства. В Брестской области есть такая форма работы, когда в исполкомах есть кабинет, где идет ежедневное консультирование граждан.