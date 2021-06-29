За выброс мусора не в тот контейнер грозит штраф. Какую сумму придется выложить за проступок?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу: Еноты с экранов телевизора давно призывают нас вести раздельный сбор мусора, но не все идут по их советам. С сентября 2020 года вступил в силу технический кодекс «Правила обращения с коммунальными отходами», который гласит: за выброс мусора не в тот контейнер грозит штраф. Какую сумму придется выложить за такой проступок и как стимулируют штрафы наших безответственных граждан?

Артем Шкрыль, заместитель директора государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Технический кодекс штрафы не устанавливает, он устанавливает правила игры, как те, кто оказывает услуги по обращению с отходами, должны себя вести, как должны себя вести те, кто выбрасывает отходы. Штрафы устанавливает Кодекс об административных правонарушениях. В нем, в статье 16.44 определено, что за нарушение требований закона об обращении с отходами на физическое лицо может быть наложен штраф в размере до 30 базовых величин. Это довольно приличный штраф.