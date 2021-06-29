«Проблема есть, но не всё так критично». Сколько мусора переработали в Беларуси за год?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Насколько актуальна проблема этого в прогрессии растущего объема мусора в нашей стране?

Максим Тарасов, начальник управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Я согласен с вами, проблема есть, цифры впечатляют, но не все так критично. Если у нас растет количество образования твердых коммунальных отходов, то растет и количество их использования. В 2020 году по данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства образовалось четыре миллиона тонн твердых коммунальных отходов, при этом использовано около одного миллиона тонн, то есть 25 %. Следует отметить, что это практически в два раза больше, чем извлекалось вторичных материальных ресурсов из общего количества образования твердых коммунальных отходов в 2013 году.

Еще Правительством принята Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами, согласно которой уровень извлечения вторично-материальных ресурсов до 2035 года должен составлять 90 %.

Данной цифры мы будем стараться добиться в республике благодаря, во-первых, извлечению вторичных материальных ресурсов из твердых коммунальных отходов, также путем энергетического использования отходов и за счет компостирования органической части твердых коммунальных отходов.