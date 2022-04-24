«Это всё находки из Минска». Председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси об археологических открытиях столицы

Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ: К нам Станислав Степанович пришел с пакетом. Вы как археолог, историк, я уверена, вы пришли с экспонатом. Мне кажется, самое время рассказать, что в пакете.

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси: Это все находки из Минска. Это ключ древнего минчанина или минчанки. Около Дома физкультурника на станции метро «Немига» проводились раскопки. Одна из находок – это ключ Средневековья (где-то XII век).

Станислав Юрецкий: В городах всегда очень часто находят такие фрагменты женских стеклянных браслетов, в Средневековье использовались как украшения.

Илона Волынец, СТВ:

За чем гоняются археологи? Мы, журналисты, за эксклюзивом, который сейчас у нас на столе. А вы за чем?

Станислав Юрецкий:

Понимаете, мы изучаем историю по вещественным останкам, то есть нам важно это все в комплексе. Не отдельно глиняный фрагмент или ключ, а в контексте: на какой глубине, с какими находками найден.

Кристина Сущеня:

Вы свежие находки нам принесли?

Станислав Юрецкий:

Эта находка, например, 1983 года.