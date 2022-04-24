«Это всё находки из Минска». Председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси об археологических открытиях столицы

Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, СТВ:
К нам Станислав Степанович пришел с пакетом. Вы как археолог, историк, я уверена, вы пришли с экспонатом. Мне кажется, самое время рассказать, что в пакете.
Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
Это все находки из Минска. Это ключ древнего минчанина или минчанки. Около Дома физкультурника на станции метро «Немига» проводились раскопки. Одна из находок – это ключ Средневековья (где-то XII век).
Станислав Юрецкий:
В городах всегда очень часто находят такие фрагменты женских стеклянных браслетов, в Средневековье использовались как украшения.
Илона Волынец, СТВ:
За чем гоняются археологи? Мы, журналисты, за эксклюзивом, который сейчас у нас на столе. А вы за чем?
Станислав Юрецкий:
Понимаете, мы изучаем историю по вещественным останкам, то есть нам важно это все в комплексе. Не отдельно глиняный фрагмент или ключ, а в контексте: на какой глубине, с какими находками найден.
Кристина Сущеня:
Вы свежие находки нам принесли?
Станислав Юрецкий:
Эта находка, например, 1983 года.
Илона Волынец:
То есть в большом городе не каждый квадратный метр изучен?
Станислав Юрецкий:
Нет, вы что, там копать и копать сотни лет. Главное, чтобы это делали специалисты, а не все те, кто захочет. Должен быть специалист, который знает, как это делать, чтобы не навредить ни городу, ни находкам.
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