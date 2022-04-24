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«Это всё находки из Минска». Председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси об археологических открытиях столицы

24 апреля 2022 09:24
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Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

«Это всё находки из Минска». Председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси об археологических открытиях столицы-1

Кристина Сущеня, СТВ:  
К нам Станислав Степанович пришел с пакетом. Вы как археолог, историк, я уверена, вы пришли с экспонатом. Мне кажется, самое время рассказать, что в пакете.  

«Это всё находки из Минска». Председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси об археологических открытиях столицы-4

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:  
Это все находки из Минска. Это ключ древнего минчанина или минчанки. Около Дома физкультурника на станции метро «Немига» проводились раскопки. Одна из находок – это ключ Средневековья (где-то XII век).  

«Это всё находки из Минска». Председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси об археологических открытиях столицы-7

Станислав Юрецкий:  
В городах всегда очень часто находят такие фрагменты женских стеклянных браслетов, в Средневековье использовались как украшения.  

«Это всё находки из Минска». Председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси об археологических открытиях столицы-10

Илона Волынец, СТВ:  
За чем гоняются археологи? Мы, журналисты, за эксклюзивом, который сейчас у нас на столе. А вы за чем?  

Станислав Юрецкий:  
Понимаете, мы изучаем историю по вещественным останкам, то есть нам важно это все в комплексе. Не отдельно глиняный фрагмент или ключ, а в контексте: на какой глубине, с какими находками найден.  

Кристина Сущеня:  
Вы свежие находки нам принесли?  

Станислав Юрецкий:  
Эта находка, например, 1983 года.  

«Это всё находки из Минска». Председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси об археологических открытиях столицы-13

Илона Волынец:  
То есть в большом городе не каждый квадратный метр изучен?  

Станислав Юрецкий:  
Нет, вы что, там копать и копать сотни лет. Главное, чтобы это делали специалисты, а не все те, кто захочет. Должен быть специалист, который знает, как это делать, чтобы не навредить ни городу, ни находкам.  

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# Археология # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Станислав Юрецкий # Фотофакт

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