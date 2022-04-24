«Цены довольно-таки демократические». В Беларуси проходят сельскохозяйственные ярмарки

Новости Беларуси. От кустов малины и саженцев абрикосовых деревьев до овощей, фруктов, и меда. По всей стране проходят традиционные для весны сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно в конце каждой недели на парковках крупных торговых центров продукцию представляют фермеры, владельцы питомников растений и другие сельхозпроизводители из разных районов страны. Выбор большой, каждый продавец старается удивить новинками.

Например, в этом дачном сезоне абсолютный хит продаж колоновидные деревья – яблони, сливы, черешня. Немало традиционных культур, но есть и экзотические. Также пользуются спросом семена. В виде приятного бонуса сельхозпроизводители абсолютно бесплатно дают советы по выращиванию и уходу.

Абрикос, персик, нектарин и цветы. Кустарник этот. Высаживать буду пару около дома и на дачу.

Ярмарка, наверное, удобная. Все-таки приобрести все необходимое садоводу-огороднику. Есть возможность выбора и цены довольно-таки демократические.

Алексей Михальский, владелец питомника растений (Берестовицкий район):

У нас свой сертифицированный питомник. То есть здесь саженцы, проверенные семенной инспекцией, карантином, все здоровое, все хорошее. И так как мы сами выращиваем, мы можем гарантировать соответствие названия сорта и конкретного саженца.