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«Цены довольно-таки демократические». В Беларуси проходят сельскохозяйственные ярмарки

24 апреля 2022 09:03
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Новости Беларуси. От кустов малины и саженцев абрикосовых деревьев до овощей, фруктов, и меда. По всей стране проходят традиционные для весны сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Цены довольно-таки демократические». В Беларуси проходят сельскохозяйственные ярмарки-1

В Гродно в конце каждой недели на парковках крупных торговых центров продукцию представляют фермеры, владельцы питомников растений и другие сельхозпроизводители из разных районов страны. Выбор большой, каждый продавец старается удивить новинками.  

«Цены довольно-таки демократические». В Беларуси проходят сельскохозяйственные ярмарки-4

Например, в этом дачном сезоне абсолютный хит продаж колоновидные деревья – яблони, сливы, черешня. Немало традиционных культур, но есть и экзотические. Также пользуются спросом семена. В виде приятного бонуса сельхозпроизводители абсолютно бесплатно дают советы по выращиванию и уходу.  

«Цены довольно-таки демократические». В Беларуси проходят сельскохозяйственные ярмарки-7

Абрикос, персик, нектарин и цветы. Кустарник этот. Высаживать буду пару около дома и на дачу.  

«Цены довольно-таки демократические». В Беларуси проходят сельскохозяйственные ярмарки-10

Ярмарка, наверное, удобная. Все-таки приобрести все необходимое садоводу-огороднику. Есть возможность выбора и цены довольно-таки демократические.  

«Цены довольно-таки демократические». В Беларуси проходят сельскохозяйственные ярмарки-13

Алексей Михальский, владелец питомника растений (Берестовицкий район):  
У нас свой сертифицированный питомник. То есть здесь саженцы, проверенные семенной инспекцией, карантином, все здоровое, все хорошее. И так как мы сами выращиваем, мы можем гарантировать соответствие названия сорта и конкретного саженца.  

«Цены довольно-таки демократические». В Беларуси проходят сельскохозяйственные ярмарки-16

Формат сезонных ярмарок полюбился горожанам – на них всегда представлен широкий ассортимент продукции. Торговые сельхозплощадки будут работать каждые выходные до конца апреля.  

# Растения и цветы # общество # Алексей Михальский # Фотофакт

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