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Госорганизации переводят на Единую систему идентификации физических и юридических лиц

31 мая 2022 17:22
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Новости Беларуси. Государственным организациям предоставлено право более широкого использования информационно-коммуникационных технологий. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ направлен на дальнейшее внедрение в деятельность новейших сервисов и технологий при осуществлении процедур в электронной форме и оказании электронных услуг. В этой работе госорганизации будут использовать Единую систему идентификации физических и юрлиц. До 1 июня 2023 года все системы электронного документооборота госорганов и организаций должны быть подключены к «Ведомственному архиву». Также при ведении внешнеторговой деятельности обязательными станут электронные накладные и другие сопроводительные документы.

# Государственная политика в области информатизации # общество # Александр Лукашенко

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