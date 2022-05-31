Госорганизации переводят на Единую систему идентификации физических и юридических лиц

Новости Беларуси. Государственным организациям предоставлено право более широкого использования информационно-коммуникационных технологий. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ направлен на дальнейшее внедрение в деятельность новейших сервисов и технологий при осуществлении процедур в электронной форме и оказании электронных услуг. В этой работе госорганизации будут использовать Единую систему идентификации физических и юрлиц. До 1 июня 2023 года все системы электронного документооборота госорганов и организаций должны быть подключены к «Ведомственному архиву». Также при ведении внешнеторговой деятельности обязательными станут электронные накладные и другие сопроводительные документы.