Как повысить урожайность грибов? Школьница рассказала три эффективных способа

Новости Беларуси. Уникальная лаборатория, дом для насекомых и собственная метеостанция. «Зеленая школа» в Осиповичах вдохновляет школьников на создание экологических проектов, главная цель которых – сохранить окружающий мир. Уже 26 лет здесь работает школьное лесничество. Теорию и практику лесных уроков изучала Юлия Мычка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Школьное лесничество – это не только про лес. Это еще и приобретения знаний по биологии, географии, экологии. Уже четыре года Мария Серебрякова охотится за грибами разных видов. Ради исследовательской работы, которую уже отметили на международном уровне, ей пришлось провести большую часть летних каникул в лесу. Девятиклассница мониторит дикорастущие грибы на 18 участках и знает, как увеличить их урожайность.