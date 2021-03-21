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Как повысить урожайность грибов? Школьница рассказала три эффективных способа

21 марта 2021 18:12
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Новости Беларуси. Уникальная лаборатория, дом для насекомых и собственная метеостанция. «Зеленая школа» в Осиповичах вдохновляет школьников на создание экологических проектов, главная цель которых  сохранить окружающий мир. Уже 26 лет здесь работает школьное лесничество. Теорию и практику лесных уроков изучала Юлия Мычка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Школьное лесничество – это не только про лес. Это еще и приобретения знаний по биологии, географии, экологии. Уже четыре года Мария Серебрякова охотится за грибами разных видов. Ради исследовательской работы, которую уже отметили на международном уровне, ей пришлось провести большую часть летних каникул в лесу. Девятиклассница мониторит дикорастущие грибы на 18 участках и знает, как увеличить их урожайность.

Как повысить урожайность грибов? Школьница рассказала три эффективных способа-1

Мария Серебрякова, учащаяся Осиповичской средней школы № 3:
Я знаю три наиболее эффективных способа повышения урожайности грибов. Первый способ – это внесение под зерновину высушенных и подсушенных кусочков грибов, второй способ – это внесение в почву после очистки грибов. И третий способ – это выливание суспензии перезрелых и червивых грибов, который увеличил как раз по сравнению с контролем в восемь раз.

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# Государственная лесная политика # общество # Юлия Мычка # Мария Серебрякова # Фотофакт

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