«Запах новой древесины отпугивает скворцов». Вот главные правила, о которых стоит помнить при создании скворечника

Новости Беларуси. Уникальная лаборатория, дом для насекомых и собственная метеостанция. «Зеленая школа» в Осиповичах вдохновляет школьников на создание экологических проектов, главная цель которых – сохранить окружающий мир. Уже 26 лет здесь работает школьное лесничество. Теорию и практику лесных уроков изучала Юлия Мычка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мастерить первые скворечники в школе начали еще в начале февраля. За это время ребята сделали уже шесть десятков деревянных домиков. Уже завтра их развесят в лесу, но в этом году острожные скворцы вряд ли заведут в них потомство. Как самые требовательные покупатели недвижимости, они очень долго присматриваются к новому дому.