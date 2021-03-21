«Запах новой древесины отпугивает скворцов». Вот главные правила, о которых стоит помнить при создании скворечника
Новости Беларуси. Уникальная лаборатория, дом для насекомых и собственная метеостанция. «Зеленая школа» в Осиповичах вдохновляет школьников на создание экологических проектов, главная цель которых – сохранить окружающий мир. Уже 26 лет здесь работает школьное лесничество. Теорию и практику лесных уроков изучала Юлия Мычка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мастерить первые скворечники в школе начали еще в начале февраля. За это время ребята сделали уже шесть десятков деревянных домиков. Уже завтра их развесят в лесу, но в этом году острожные скворцы вряд ли заведут в них потомство. Как самые требовательные покупатели недвижимости, они очень долго присматриваются к новому дому.
Александр Хустинов, учащийся Осиповичской средней школы № 3:
Это уже не первый мой скворечник. В прошлом году я делал такой же, не знаю, вселился туда кто-то или нет, потому что слышал, что запах новой древесины отпугивает скворцов. Очень важно, чтобы эта часть скворечника была шершавой, чтобы скворец мог залезать и вылезать из скворечника. Скворечник должен состоять лучше всего из старой древесины, например, из какого-нибудь забора.
«Это просто и увлекательно». Зачем в Осиповичском лесхозе учат школьников пересаживать и удобрять растения?
В классе трудового обучения стучат молотки и жужжат пилы. Ребята стараются изо всех сил. Но не ради оценки. В первую очередь надо угодить птицам. Чтобы твой дом не остался пустым, важно знать секрет идеального скворечника.
Юрий Корбан, учитель трудового обучения Осиповичской средней школы № 3:
Если так в шутку сказать: он должен выглядеть как недостроенный дом. Дело в том, что когда мы делаем скворечник, здесь невозможно подогнать все плотно. И этого не надо, скворцы – это домостроители. Они забивают эти щели пухом, пометом, глиной. Всем чем угодно. И это для них важно еще почему: во время жары они все эти щели берут и открывают. Там происходит проветривание помещения. Вот поэтому особой точности здесь не надо. Но красоту, конечно, надо стараться соблюсти.