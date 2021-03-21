Вы себя видите в политике в будущем? Вот что ответила на этот вопрос руководитель холдинга «Бобруйскагромаш»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”», рассказала, видит ли она себя в политике в будущем.

Вадим Щеглов, ведущий:

Вы себя видите в политике в будущем?