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Вы себя видите в политике в будущем? Вот что ответила на этот вопрос руководитель холдинга «Бобруйскагромаш»

21 марта 2021 18:04
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”», рассказала, видит ли она себя в политике в будущем.

Вадим Щеглов, ведущий:
Вы себя видите в политике в будущем?

Вы себя видите в политике в будущем? Вот что ответила на этот вопрос руководитель холдинга «Бобруйскагромаш»-1

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:
Если скажу «нет», то совру. Скорее да, чем нет. Я думаю, что я могу еще принести пользу этой стране и в этой сфере.

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# Предприятия Беларуси # общество # Вадим Щеглов # Надежда Лазаревич # Фотофакт

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