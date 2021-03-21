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Как определить с помощью воды, какие выбросы делают предприятия? Узнали у школьников

21 марта 2021 18:16
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Новости Беларуси. Уникальная лаборатория, дом для насекомых и собственная метеостанция. «Зеленая школа» в Осиповичах вдохновляет школьников на создание экологических проектов. Главная цель которых  сохранить окружающий мир. Уже 26 лет здесь работает школьное лесничество. Теорию и практику лесных уроков изучала Юлия Мычка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Крот изучает проблемы воды. Благодаря его исследованиям часть местных жителей уже отказались от живительной влаги из колодцев в пользу централизованного водопровода. Современная лаборатория – подарок детям за очередную победу в экологическом конкурсе.

Как определить с помощью воды, какие выбросы делают предприятия? Узнали у школьников -1

Евгений Крот, учащийся Осиповичской средней школы № 3:
Это не обычная вода, это вода с нашего осадкосборника, который находится на территории нашей школьной метеостанции, мы определяем pH воды. Это свидетельствует о том, какие выбросы делают наши городские предприятия.

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# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Юлия Мычка # Евгений Крот # Фотофакт

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