Как определить с помощью воды, какие выбросы делают предприятия? Узнали у школьников

Новости Беларуси. Уникальная лаборатория, дом для насекомых и собственная метеостанция. «Зеленая школа» в Осиповичах вдохновляет школьников на создание экологических проектов. Главная цель которых – сохранить окружающий мир. Уже 26 лет здесь работает школьное лесничество. Теорию и практику лесных уроков изучала Юлия Мычка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Крот изучает проблемы воды. Благодаря его исследованиям часть местных жителей уже отказались от живительной влаги из колодцев в пользу централизованного водопровода. Современная лаборатория – подарок детям за очередную победу в экологическом конкурсе.