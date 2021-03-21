«Это просто и увлекательно». Зачем в Осиповичском лесхозе учат школьников пересаживать и удобрять растения?

Новости Беларуси. Уникальная лаборатория, дом для насекомых и собственная метеостанция. «Зеленая школа» в Осиповичах вдохновляет школьников на создание экологических проектов. Главная цель которых – сохранить окружающий мир. Уже 26 лет здесь работает школьное лесничество. Теорию и практику лесных уроков изучала Юлия Мычка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Строить домики для птиц – это только часть весенних хлопот в школьном лесничестве. После зимы свободные руки нужны в питомниках.

Юлия Мычка, корреспондент:

Эти сеянцы ели – будущее осиповичского леса. Но они достигнут своей спелости только через 80 лет. И все это время за ними будут ухаживать заботливые руки работников лесхоза. Работа на свежем воздухе идет динамично, ребят обучают простым вещам – садить и удобрять растения. Но часто именно в таких земных условиях появляется первый интерес к будущей профессии.





Анна Чернова, учащаяся Осиповичской средней школы № 3:

Я учусь в седьмом классе, я первый год в лесоводстве, я открыла много нового для себя. Например, растения, которые стояли у меня просто на подоконнике для красоты, сейчас дают пользу. Сегодня мы пересаживали можжевельник. Я думала до этого, что это будет сложнее. Но оказалось очень просто и даже увлекательно.

В лесхозе не скрывают: такая работа со школьниками прежде всего помогает растить будущие кадры, но есть у лесных уроков и более глубокий смысл.