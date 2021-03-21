Гендиректор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»: «В 2020 году у нас забастовок не было. Даже минуты забастовки»
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”», рассказала, каких успехов добился холдинг за два года.
Вадим Щеглов, ведущий:
У вас за 2020 год достаточно приличные показатели, но на этот год еще более амбициозные цели.
Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:
Вы знаете, за два года предприятие приросло в объеме производства в 2,5 раза. Я всегда об этом говорю, что 1 700 человек на центральной площадке «Бобруйскагромаша» в ноябре 2018 года сделали 3,5 миллиона белорусских рублей, полтора миллиона долларов техники. Сейчас они производят на пять миллионов долларов. И это тот же состав людей. Потенциал у людей есть и у предприятия был. Экспорт – прирост за два года 140 %. Рост заработной платы 153 %. Показатели действительно хорошие.
Вадим Щеглов:
Но вы же их не заставили за ту же зарплату сделать техники в 1,5 – 2 раза больше?
Надежда Лазаревич:
Они получили зарплату даже больше, чем сделали.
Вадим Щеглов:
А они просят у вас: «Давайте еще, мы готовы делать, только платите»?
Надежда Лазаревич:
Кто-то просит, кто патриот своего предприятия, а кого-то нужно заставлять. Разные есть люди. Кто-то говорит: «Мне уже тысячи достаточно. Я не хочу в субботу выходить или после работы остаться». А кто-то говорит: «Надежда Анатольевна, только говорите, выйдем и в ночь, и в третью смену, все сделаем». Разные есть люди, но большинство, которые хотят получать достойную зарплату, хотят поддерживать свою семью, с удовольствием выполняют поставленные задачи.
Вадим Щеглов:
Такие не бастуют?
Надежда Лазаревич:
А у меня не было забастовок ни на одном из заводов холдинга. В 2020 году у нас вообще не было забастовок, даже минуты забастовки.
Вадим Щеглов:
Даже мысли, наверное, такой не было.
Надежда Лазаревич:
Может, мысли где-то и были. Я не могу ответить за всех людей, но все-таки результаты, которых мы добились за два года, людям показали, что они могут потерять то, чего добились. Поэтому они сделали правильные выводы.
За ее спиной 3 тысячи человек, она руководит 6 предприятиями. Белоруска о том, каково это: вытащить холдинг из кризиса – подробнее здесь.