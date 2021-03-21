Прямой эфир

Гендиректор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»: «В 2020 году у нас забастовок не было. Даже минуты забастовки»

21 марта 2021 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”», рассказала, каких успехов добился холдинг за два года.

Вадим Щеглов, ведущий:
У вас за 2020 год достаточно приличные показатели, но на этот год еще более амбициозные цели.

Гендиректор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»: «В 2020 году у нас забастовок не было. Даже минуты забастовки»-1

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:
Вы знаете, за два года предприятие приросло в объеме производства в 2,5 раза. Я всегда об этом говорю, что 1 700 человек на центральной площадке «Бобруйскагромаша» в ноябре 2018 года сделали 3,5 миллиона белорусских рублей, полтора миллиона долларов техники. Сейчас они производят на пять миллионов долларов. И это тот же состав людей. Потенциал у людей есть и у предприятия был. Экспорт – прирост за два года 140 %. Рост заработной платы 153 %. Показатели действительно хорошие.

Вадим Щеглов:
Но вы же их не заставили за ту же зарплату сделать техники в 1,5 – 2 раза больше?

Надежда Лазаревич:
Они получили зарплату даже больше, чем сделали.

Гендиректор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»: «В 2020 году у нас забастовок не было. Даже минуты забастовки»-4

Вадим Щеглов:
А они просят у вас: «Давайте еще, мы готовы делать, только платите»?

Надежда Лазаревич:
Кто-то просит, кто патриот своего предприятия, а кого-то нужно заставлять. Разные есть люди. Кто-то говорит: «Мне уже тысячи достаточно. Я не хочу в субботу выходить или после работы остаться». А кто-то говорит: «Надежда Анатольевна, только говорите, выйдем и в ночь, и в третью смену, все сделаем». Разные есть люди, но большинство, которые хотят получать достойную зарплату, хотят поддерживать свою семью, с удовольствием выполняют поставленные задачи.

Вадим Щеглов:
Такие не бастуют?

Надежда Лазаревич:
А у меня не было забастовок ни на одном из заводов холдинга. В 2020 году у нас вообще не было забастовок, даже минуты забастовки.

Гендиректор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»: «В 2020 году у нас забастовок не было. Даже минуты забастовки»-7

Вадим Щеглов:
Даже мысли, наверное, такой не было.

Надежда Лазаревич:
Может, мысли где-то и были. Я не могу ответить за всех людей, но все-таки результаты, которых мы добились за два года, людям показали, что они могут потерять то, чего добились. Поэтому они сделали правильные выводы.

За ее спиной 3 тысячи человек, она руководит 6 предприятиями. Белоруска о том, каково это: вытащить холдинг из кризиса – подробнее здесь

# Предприятия Беларуси # общество # Вадим Щеглов # Надежда Лазаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это просто и увлекательно». Зачем в Осиповичском лесхозе учат школьников пересаживать и удобрять растения?
21 марта 2021 18:02

«Это просто и увлекательно». Зачем в Осиповичском лесхозе учат школьников пересаживать и удобрять растения?

С детства пытался заработать. Родители Максима Недосекова рассказали о сыне
21 марта 2021 17:58

С детства пытался заработать. Родители Максима Недосекова рассказали о сыне

Так какие же продукты Александр Лукашенко отвёз Владимиру Путину? Рассказываем подробно
21 марта 2021 17:40

Так какие же продукты Александр Лукашенко отвёз Владимиру Путину? Рассказываем подробно