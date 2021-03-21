Гендиректор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»: «В 2020 году у нас забастовок не было. Даже минуты забастовки»

Вадим Щеглов, ведущий: У вас за 2020 год достаточно приличные показатели, но на этот год еще более амбициозные цели.

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:

Вы знаете, за два года предприятие приросло в объеме производства в 2,5 раза. Я всегда об этом говорю, что 1 700 человек на центральной площадке «Бобруйскагромаша» в ноябре 2018 года сделали 3,5 миллиона белорусских рублей, полтора миллиона долларов техники. Сейчас они производят на пять миллионов долларов. И это тот же состав людей. Потенциал у людей есть и у предприятия был. Экспорт – прирост за два года 140 %. Рост заработной платы 153 %. Показатели действительно хорошие.

Вадим Щеглов:

Но вы же их не заставили за ту же зарплату сделать техники в 1,5 – 2 раза больше?

Надежда Лазаревич:

Они получили зарплату даже больше, чем сделали.