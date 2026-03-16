Как попасть в студотряд – рассказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ

Беларусь отметила День Конституции – документ, который во многом определяет будущее страны. Будущее у нас за молодежью. В период пятилетки качества особенно важны инициативность, ответственность и стремление трудиться на благо страны. Именно такие качества формируют студотрядовское движение. О том, как попасть в этот премиальный молодежный клуб и где получить свой первый трудовой опыт, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

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Екатерина Забенько, СТВ:

Всего по Беларуси формируется порядка 60 тысяч рабочих мест для ребят из студотрядовского движения. Только 25 тысяч из них в Минске. Спектр профессий широчайший. Особенно в 2026 году, мне кажется, он существенно расширился: от бариста в кафе и до строителя. Расскажите, куда идти тем людям, которые еще не знакомы с этим движением для того, чтобы получить свою первую трудовую путевку?