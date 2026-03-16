Прямой эфир

Как попасть в студотряд – рассказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ

16 марта 2026 15:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь отметила День Конституции – документ, который во многом определяет будущее страны. Будущее у нас за молодежью. В период пятилетки качества особенно важны инициативность, ответственность и стремление трудиться на благо страны. Именно такие качества формируют студотрядовское движение. О том, как попасть в этот премиальный молодежный клуб и где получить свой первый трудовой опыт, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Первая в Беларуси лаборатория искусственного интеллекта – о планах поговорили с директором МГКЦТ

Екатерина Забенько, СТВ:
Всего по Беларуси формируется порядка 60 тысяч рабочих мест для ребят из студотрядовского движения. Только 25 тысяч из них в Минске. Спектр профессий широчайший. Особенно в 2026 году, мне кажется, он существенно расширился: от бариста в кафе и до строителя. Расскажите, куда идти тем людям, которые еще не знакомы с этим движением для того, чтобы получить свою первую трудовую путевку?

Как попасть в студотряд – рассказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ-2

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
В первую очередь – это наши территориальные комитеты, первичная организация БРСМ. Они есть сегодня в каждом учреждении образования нашей столицы, на предприятиях, в организациях. Каждый молодой человек может обратиться к секретарю первичной организации либо в территориальный комитет, может обратиться в наш Минский городской комитет, чтобы изъявить желание. Рассказать, где он хочет работать и поучаствовать в студотрядовском движении. Вместе с тем мы проводим широкомасштабный проект, который называется «Выбираем студотряд!». Он стартовал совсем недавно в нашей столице. Уже сегодня мы видим заинтересованность ребят, которые оставили свои анкеты. Ежедневно их публикуют в социальных сетях и приносят в печатном виде. Ребята хотят работать, а мы всячески готовы им в этом содействовать.

Подробности в видео.

# Молодежь Беларуси # Алексей Пикус # Екатерина Забенько # БРСМ

Другие новости рубрики

Все новости
Как справиться с весенней апатией? Совет от психолога
16 марта 2026 15:08

Как справиться с весенней апатией? Совет от психолога

Южные районы Минской области включаются в весеннюю полевую кампанию
16 марта 2026 14:30

Южные районы Минской области включаются в весеннюю полевую кампанию

Почти 6 тысяч единиц техники будет задействовано во время сева в Минской области
16 марта 2026 14:10

Почти 6 тысяч единиц техники будет задействовано во время сева в Минской области