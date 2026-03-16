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Как справиться с весенней апатией? Совет от психолога

16 марта 2026 15:08
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Юлия Чернышенко, психолог:
Не для всех и не для каждого наступление весны – это время радости и удовольствия. Для многих людей весна – время апатии и плохого настроения. Давайте разбираться, почему так происходит. 

Слишком быстрый ритм жизни и такая прекрасная погода. Кажется, что надо ускоряться, ускоряться, начинать быстро что-то делать, решать, чего-то достигать. И это может быть одной из причин, что человек может чувствовать упадок сил. В этот момент выдыхаем. Замедляемся и даем себе столько времени, сколько вам надо. 

Подробнее смотрите в видео.

# Психология # Полезные советы # Юлия Чернышенко

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