Почти 6 тысяч единиц техники будет задействовано во время сева в Минской области
В активную фазу сева в Минской области будет задействовано почти 6000 единиц техники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все машины на линейке готовности. От исправности парка в том числе зависят качественные показатели и оперативность работы.
Понимают это и в хозяйстве «Арэса-агро» Стародорожского района.
Ольга Пасечник, корреспондент:
Чтобы посевная прошла без происшествий, специальные рабочие группы мониторят степень готовности аграриев к полевым работам. Под особым контролем – выпуск техники на линию, наличие световых приборов и светоотражающих элементов.
В сельхозпредприятии «Арэса-агро» к севу готовы. Техника – на линейке. Машины все осмотрены, пройден техосмотр. Механизаторский состав укомплектован. Организованы профессиональные бригады.
Алексей Петрушеня, заместитель директора сельхозпредприятия «Арэса-агро»:
На сегодняшний день в хозяйстве насчитывается 43 единицы техники вместе с грузовыми автомобилями, самоходными машинами. Техосмотр пройден.
Южные районы Минской области включаются в весеннюю полевую кампанию. Подробности здесь.
Чтобы техника была на ходу, за ее состоянием следят не только профильные специалисты, но и сотрудники ГАИ. На территории Стародорожского района 10 сельхозпредприятий, и машинно-тракторный парк каждого – на особом контроле.
Алексей Брилевич, старший госавтоинспектор ОГАИ Стародорожского РОВД:
Сотрудниками ГАИ осуществляется контроль за своевременным прохождением гостехосмотра, полнотой функционирования механизмов и агрегатов транспортных средств. Проверяют комплектность сельхозтехники узлами и оборудованием, влияющими на безопасную эксплуатацию на дорогах общего пользования.
Подробности в видео.