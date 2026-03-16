Почти 6 тысяч единиц техники будет задействовано во время сева в Минской области

Понимают это и в хозяйстве «Арэса-агро» Стародорожского района.

В активную фазу сева в Минской области будет задействовано почти 6000 единиц техники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все машины на линейке готовности. От исправности парка в том числе зависят качественные показатели и оперативность работы.

Ольга Пасечник, корреспондент:

Чтобы посевная прошла без происшествий, специальные рабочие группы мониторят степень готовности аграриев к полевым работам. Под особым контролем – выпуск техники на линию, наличие световых приборов и светоотражающих элементов.

В сельхозпредприятии «Арэса-агро» к севу готовы. Техника – на линейке. Машины все осмотрены, пройден техосмотр. Механизаторский состав укомплектован. Организованы профессиональные бригады.