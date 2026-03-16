Первая в Беларуси лаборатория искусственного интеллекта – о планах поговорили с директором МГКЦТ

Беларусь отметила День Конституции – документ, который во многом определяет будущее страны. Будущее у нас за молодежью. Сегодня в период пятилетки качества особенно важны инициативность, ответственность и стремление трудиться на благо страны. Именно такие качества формируют студотрядовское движение. О том, как попасть в этот премиальный молодежный клуб и где получить свой первый трудовой опыт, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Как попасть в студотряд – рассказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ
Екатерина Забенько, СТВ:
Недолог час, наверное, появятся уже цифровые студенческие отряды, инновационные, робототехнические. На вас вся надежда. Сформируете?
Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий, депутат Мингорсовета:
Без сомнения. В этом году мы планируем на базе нашего колледжа открывать первую в системе профессионального образования Республики Беларусь лабораторию искусственного интеллекта, в том числе как для обучения нормотипичных детей, так и с особыми образовательными потребностями. Когда у нас эта лаборатория будет готова, я уверен, что ваш канал это осветит. Мы уже сегодня думаем, как это использовать в том числе для ребят тотально незрячих. Они у нас обучаются на программистов. У нас уже имеется опыт – три года подряд мы формируем отряды из тотально незрячих ребят именно по оказанию услуг по созданию сайтов.
Подробности в видео.