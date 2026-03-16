Первая в Беларуси лаборатория искусственного интеллекта – о планах поговорили с директором МГКЦТ

Беларусь отметила День Конституции – документ, который во многом определяет будущее страны. Будущее у нас за молодежью. Сегодня в период пятилетки качества особенно важны инициативность, ответственность и стремление трудиться на благо страны. Именно такие качества формируют студотрядовское движение. О том, как попасть в этот премиальный молодежный клуб и где получить свой первый трудовой опыт, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Как попасть в студотряд – рассказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ

Екатерина Забенько, СТВ:

Недолог час, наверное, появятся уже цифровые студенческие отряды, инновационные, робототехнические. На вас вся надежда. Сформируете?