Всего сельхозорганизациям предстоит засеять более 70 тысяч гектаров яровых зерновых и 300 тысяч гектаров кукурузы.

Южные районы Минской области включаются в весеннюю полевую кампанию. Идет активная подкормка озимых зерновых и рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. При необходимости аграрии задействуют технику в вечернее время.

Среди задач: накопление удобрений, подготовка семян и ремонт техники. Так, в «Смолевичском райагросервисе» – 9 энергонасыщенных тракторов, столько же комбайнов и 11 погрузчиков. А среди новинок – камнеуборочная машина. В помощь аграриям Минской области в этом сезоне и более 100 единиц новой сельхозтехники.