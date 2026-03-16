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Южные районы Минской области включаются в весеннюю полевую кампанию

16 марта 2026 14:30
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Южные районы Минской области включаются в весеннюю полевую кампанию. Идет активная подкормка озимых зерновых и рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. При необходимости аграрии задействуют технику в вечернее время.

Всего сельхозорганизациям предстоит засеять более 70 тысяч гектаров яровых зерновых и 300 тысяч гектаров кукурузы.

Южные районы Минской области включаются в весеннюю полевую кампанию-2

Среди задач: накопление удобрений, подготовка семян и ремонт техники. Так, в «Смолевичском райагросервисе» – 9 энергонасыщенных тракторов, столько же комбайнов и 11 погрузчиков. А среди новинок – камнеуборочная машина. В помощь аграриям Минской области в этом сезоне и более 100 единиц новой сельхозтехники.

Почти 6 тысяч единиц техники будет задействовано во время сева в Минской области.

# Уборочная кампания

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