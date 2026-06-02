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Новости по тегу #Алексей Пикус

9 тыс. белорусских рублей за 2,5 месяца – сколько можно заработать в студотряде, рассказал эксперт
02 июня 2026 16:04

9 тыс. белорусских рублей за 2,5 месяца – сколько можно заработать в студотряде, рассказал эксперт

Экономические и финансовые отряды – о развитии студотрядовского движения поговорили с экспертом
02 июня 2026 15:32

Экономические и финансовые отряды – о развитии студотрядовского движения поговорили с экспертом

Школьники и активисты БРСМ поздравили с наступающим 9 Мая ветерана ВОВ Таисию Кузьмичёву
08 мая 2026 18:23

Школьники и активисты БРСМ поздравили с наступающим 9 Мая ветерана ВОВ Таисию Кузьмичёву

В составе студотрядов в Минске трудоустроят 25 тыс. молодых людей
13 апреля 2026 17:45

В составе студотрядов в Минске трудоустроят 25 тыс. молодых людей

Как попасть в студотряд – рассказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ
16 марта 2026 15:34

Как попасть в студотряд – рассказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ

В трудовом сезоне 2025 года в Минске трудоустроили более 21,6 тыс. человек
04 декабря 2025 19:24

В трудовом сезоне 2025 года в Минске трудоустроили более 21,6 тыс. человек

Студентом года Минска стал студент Академии управления при Президенте
27 ноября 2025 19:43

Студентом года Минска стал студент Академии управления при Президенте

13,5 тысячи бойцов студотрядов трудоустроены в Минске с начала 2025-го
21 июля 2025 18:05

13,5 тысячи бойцов студотрядов трудоустроены в Минске с начала 2025-го

Минск и Санкт-Петербург усиливают молодёжное сотрудничество
14 июля 2025 19:33

Минск и Санкт-Петербург усиливают молодёжное сотрудничество

В Беларуси завершился патриотический проект «Флаг Победы»
10 июля 2025 17:40

В Беларуси завершился патриотический проект «Флаг Победы»

Чем занимаются в студенческих отрядах сегодня – ответил эксперт
30 июня 2025 19:23

Чем занимаются в студенческих отрядах сегодня – ответил эксперт

Инновационное приложение – рассказываем о новых смарт-билетах членов БРСМ
30 июня 2025 19:21

Инновационное приложение – рассказываем о новых смарт-билетах членов БРСМ