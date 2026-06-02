Новости по тегу #Алексей Пикус

Средняя заработная плата варьируется от направления деятельности, профиля студенческого отряда.
В прошлом году запустили отряды, которые работают на базе Банка развития Республики Беларусь. В отряд из десяти человек было подано более 50 заявок.
Сегодня в Минске живут 196 ветеранов Великой Отечественной войны и 752 человека, пострадавших от ее последствий. И никто из них не забыт: вне зависимости от дня недели каждому оказывается всесторонняя помощь и поддержка: от материальной до самой простой – по хозяйству, если нужно.
Некоторые из них уже активно подключились к работе. С начала года задействовано свыше 2 тысяч юных минчан в составе 173 отрядов.
Каждый молодой человек может обратиться к секретарю первичной организации либо в территориальный комитет, может обратиться в Минский городской комитет, чтобы изъявить желание.
Также в Доме молодежи организовали тематическую фотозону и выставку «Территориальные штабы студенческих отрядов», где каждый район презентовал свои творческие работы.
В этом году на участие в конкурсе было подано более 40 заявок. И только 14 лучших вышли в финал. В
В Мингорисполкоме прошло заседание городского штаба студенческих отрядов. Середина лета, и движение активно набирает обороты. Студотряды становятся популярнее среди молодежи.
Особый интерес у молодежи двух стран представляют проекты, которые можно реализовать совместно. От создания образовательных игр до волонтерских и спортивных инициатив.
От Хотимска до Минска – патриотический марафон охватил 25 населенных пунктов.
Молодежь хочет оставить свой след. Понимает, что строительство парка Народного единства и Национального исторического музея – те объекты, которые будут олицетворять единство не только молодежи, но и всей страны.
1 мая 2025 года Белорусский республиканский союз молодежи ввел смарт-билеты и перешел в цифровую экосистему.
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