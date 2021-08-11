Как понять, что выгорел и что делать тем, кто не может поменять работу?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Как понять то состояние, что ты уже выгорел?

Ольга Анушкина, психолог:

Это состояние на самом деле очень хорошо и четко регистрируется самим человеком. Человек становится раздражительным, злым, невыспавшимся. Все время вам «не здравствуй» с утра. Вот заснул, проснулся – одинаковое состояние, все время плохо. Алена Родовская:

Хорошо, а если он не может сменить в этот момент профессию, что с ним делать? Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Работу не может поменять, потому что сменить профессию – это еще сложнее. Алена Родовская:

Да, и работу не может сменить. Домочадцам надо настаивать на отпуске либо, наоборот, оставить его одного? То есть, что делать в это время людям, которые находятся рядом?

Ольга Анушкина:

Изначально вопрос стоит не очень правильно. Не домочадцы должны что-то делать, а это все-таки потребность самого человека что-то изменить. Потому что если домочадцы будут за него что-то решать, это будет восприниматься как насилие. Екатерина Забенько:

Давайте начнем с того, что если человек чувствует, что он уже эмоционально подгорает профессионально, то это однозначно не нужно нести домой? Алена Родовская:

А как? А куда ты это принесешь?

Екатерина Забенько:

Никуда это нести не надо. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Это нужно нести в спортзал, это нужно нести в бассейн.

Алена Родовская:

А зачем скрывать свои истинные состояния перед теми людьми, которые с тобой живут и которые являются твоей семьей? Почему нужно убегать куда-то прежде, чем прийти и сказать: «Слушай, я нуждаюсь в помощи, я выгораю, давай что-нибудь придумаем». Ольга Анушкина:

Дело в том, что работает не так. Человек не приходит в состояние и говорит: «Пожалуйста, послушай меня, я выгорел на работе». Это не так происходит, человек просто начинает с порога кидаться на людей. Алена Родовская:

А жена в этот момент понимает, что озверел – значит выгорел.

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии, солистка Большого театра Беларуси:

Я хочу сказать, что у меня, как у солистки оперы, очень есть хороший рецепт. Может быть, он поможет всем. Екатерина Забенько:

Когда я беру верхнюю ноту и начинаю громко петь, в доме все замолкают сразу. Анастасия Москвина:

Нет, на самом деле есть голосовой режим: когда пел большой спектакль, трехчасовой, ведущую партию, ты на следующий день практически целый день молчишь. Это настолько помогает. То есть все твои домочадцы знают, что она не будет все равно разговаривать. Она сама в себе, потому что она голос бережет и восстанавливается после спектакля. Вот просто не разговаривает, потому что она певица, голос.

Екатерина Забенько:

Когда со мной не разговаривает кто-то, я просто начинаю очень сильно напрягаться. Потому что, если я задаю вопрос… Хотя я думаю, что ваши все уже привыкли к этой ситуации. Я, например, очень напрягаюсь, когда со мной кто-то не разговаривает, особенно если я задаю какие-то вопросы. Алена Родовская:

Вот я про это и говорю. Что чувствует человек, который рядом видит человека с какими-то признаками проявления эмоционального выгорания? Наталья Надольская:

Мне кажется, профессиональному выгоранию еще подвержены люди, которые работают с людьми. Например, кассиры, колл-центры, кому звонят, или мобильный оператор и технические службы, когда приходят люди и вываливают буквально на сотрудника свой негатив. Ольга, что можно посоветовать таким, какое стекло невидимое ставить между собой и такими клиентами, которые зачастую и приходят поскандалить?