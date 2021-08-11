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«Надо денежку зарабатывать и зерно убирать». Анонс новой серии проекта «Белорусская Super женщина»

11 августа 2021 09:38
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Новости Беларуси. Женщина и жатва. Еще одна героиня, которая разрушает стереотипы, в новом выпуске проекта «Белорусская Super женщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощница комбайнера Анастасия Королева своим нелегким трудом опровергает понятие «не женское это дело».

«Надо денежку зарабатывать и зерно убирать». Анонс новой серии проекта «Белорусская Super женщина»-1

Уже несколько сезонов убирает хлеб вместе с мужем. Их семейный экипаж в числе лучших в хозяйстве. Как совмещать заботу о семье и жаркие будни уборочной страды и даже в поле оставаться настоящей женщиной – еще одна история успешной белоруски.

«Надо денежку зарабатывать и зерно убирать». Анонс новой серии проекта «Белорусская Super женщина»-4

У нас 18 комбайнов. 36 человек: 35 мужчин и одна я. Говорили, что сложно будет, чтобы дома сидела. Ну, кто, если не я?

«Надо денежку зарабатывать и зерно убирать». Анонс новой серии проекта «Белорусская Super женщина»-7

Не любая женщина согласилась бы на тот комбайн идти. А у нее как-то хватило духа – пошла.

«Надо денежку зарабатывать и зерно убирать». Анонс новой серии проекта «Белорусская Super женщина»-10

– Может, хватит? Мне в поле пора.
– Женщина рвется в бой.
 – Надо денежку зарабатывать и зерно убирать.

# Женщины Беларуси # общество # Анастасия Королёва # Фотофакт

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