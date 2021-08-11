«Невозможно приходить с хорошим настроением на работу». Профессиональное выгорание – это болезнь?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Хотелось бы обратиться к психологу, скажите, пожалуйста, профессиональное выгорание – это что такое? Действительно, часто путают просто с какой-то усталостью, плохим настроением, с тем, что надоело или в принципе никогда не любил свою работу.

Ольга Анушкина, психолог:

Сначала начинается с каких-то маленьких симптомов, когда человек просто инвестирует всю энергию, которая у него есть во что-то, что ему очень нравится. А потом, в силу различных причин, как-то, может быть, невозможность отреагировать на какие-то значимые эмоциональные события, то есть много удерживать в себе переживаний: много работы, невозможность получить адекватную заработную плату, непризнание руководством каких-то успехов, невозможность спросить про это. На самом деле такие признаки копятся и копятся. Через какое-то время человек понимает, что находится в состоянии, когда ему уже невозможно спать, невозможно приходить с хорошим настроением на работу.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Может, надо сменить тогда работу и все? Ольга Анушкина:

Один из вариантов, конечно же, как профилактический, это может быть смена работы.

Алена Родовская:

Ольга, я видела историю: наш сотрудник рассказывал, что приходя на каждую новую работу, он загорался, вовлекался, он полностью был внутри процесса, готов был перерабатывать ради поставленной какой-либо цели. Через полтора года все заканчивалось, происходило выгорание, он снова искал новую работу. Это болезнь?

Ольга Анушкина:

Я бы не сказала, что это прямо болезнь. Скорее, здесь есть и психологический фактор, с которым человек приходит, каждый раз наталкивается на одно и то же. То есть у него есть психологические особенности, которые он не может реализовать на этой работе. Скорее всего, очень нужно признание, получение какого-то удовлетворения от работы, не только в виде финансового эквивалента, но еще чтобы ему рассказывало руководство о том, какой он замечательный, что он делает. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А помните раньше, когда искали сотрудника нового, мне кажется, раньше не было такого пункта – стрессоустойчивость. Сейчас, наверное, это пункт номер один. Какие должны быть качества сегодня востребованы, чтобы задержаться подольше на работе и не выгореть?