«Я больше начал чувствовать людей, особенно девушек». Бывший военный рассказал, как стал парфюмером

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Николай, что произошло с вами, почему вы сменили так кардинально профессию, сняли погоны и ушли в фэшн-индустрию?

Николай Ярец, парфюмер-стилист:

Интересная история на самом-то деле. В моем случае никакого профессионального выгорания не произошло. Когда я решал стать военным либо кем-то другим, у меня всегда была мечта. Человеком, на мой взгляд, движет мечта истинная, та, которая в нем откликается. Когда это есть, и ты следуешь своим мечтаниям, то никакого профессионального выгорания, никаких проблем быть не может. Алена Родовская:

Но считается, что сейчас меняют работы либо сферы деятельности каждые пять лет. И это уже в обществе считается нормальным.

Николай Ярец:

Каждые три года человек, если не развивать в себе новое качество, получает следствие эмоционального выгорания на работе. Алена Родовская:

Какие качества вы развили после того, когда стали заниматься парфюмерией? Николай Ярец:

Я больше начал чувствовать людей, особенно девушек.

Алена Родовская:

Слышать, да?