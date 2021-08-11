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«Я больше начал чувствовать людей, особенно девушек». Бывший военный рассказал, как стал парфюмером

11 августа 2021 09:50
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Николай, что произошло с вами, почему вы сменили так кардинально профессию, сняли погоны и ушли в фэшн-индустрию?

«Я больше начал чувствовать людей, особенно девушек». Бывший военный рассказал, как стал парфюмером-1

Николай Ярец, парфюмер-стилист:
Интересная история на самом-то деле. В моем случае никакого профессионального выгорания не произошло. Когда я решал стать военным либо кем-то другим, у меня всегда была мечта. Человеком, на мой взгляд, движет мечта истинная, та, которая в нем откликается. Когда это есть, и ты следуешь своим мечтаниям, то никакого профессионального выгорания, никаких проблем быть не может.

Алена Родовская:
Но считается, что сейчас меняют работы либо сферы деятельности каждые пять лет. И это уже в обществе считается нормальным.

«Я больше начал чувствовать людей, особенно девушек». Бывший военный рассказал, как стал парфюмером-4

Николай Ярец:
Каждые три года человек, если не развивать в себе новое качество, получает следствие эмоционального выгорания на работе.

Алена Родовская:
Какие качества вы развили после того, когда стали заниматься парфюмерией?

Николай Ярец:
Я больше начал чувствовать людей, особенно девушек.

«Я больше начал чувствовать людей, особенно девушек». Бывший военный рассказал, как стал парфюмером-7

Алена Родовская:
Слышать, да?

«Я больше начал чувствовать людей, особенно девушек». Бывший военный рассказал, как стал парфюмером-10

Николай Ярец:
Да. Я вам расскажу. Была мечта стать военным человеком, носить погоны, нести честь и доблесть в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Я этого достиг, захотелось чего-то дальше большего, развивать себя. Естественно, надо было принимать решение: идти куда-то дальше либо оставаться там, на этом же месте. Когда у человека появляется новая мечта, я считаю, что он должен сделать все возможное, чтобы ее осуществить. Я сделал это и двигаюсь дальше.

# Профессии # общество # Николай Ярец # Алена Родовская # Екатерина Забенько # Наталья Надольская # Фотофакт

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