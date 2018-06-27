Как помочь поисково-спасательному отряду «Ангел»?

Новости Беларуси. О способах помощи волонтёрам рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

«Почти 99% людей находятся». Как и когда можно обратиться за помощью в поисково-спасательный отряд «Ангел»?

«Неделю может не быть заявлений, а потом ночью – все восемь»: как работают в поисково-спасательном отряде «Ангел»

Чем можно помочь поисково-спасательному отряду «Ангел»?

Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Я бы хотел поблагодарить тех людей, которые уже оказывают помощь. Мы существуем за счет пожертвований, не преследуем никаких коммерческих целей. Любой желающий через систему ЕРИП может нас найти и оказать финансовую помощь.