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Как помочь поисково-спасательному отряду «Ангел»?

27 июня 2018 11:54
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Новости Беларуси. О способах помощи волонтёрам рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

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Чем можно помочь поисково-спасательному отряду «Ангел»?

Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел»:
Я бы хотел поблагодарить тех людей, которые уже оказывают помощь. Мы существуем за счет пожертвований, не преследуем никаких коммерческих целей. Любой желающий через систему ЕРИП может нас найти и оказать финансовую помощь.

# Пропавшие люди # общество # Сергей Ковган # Юлия Ковган

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