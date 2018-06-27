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«Короткий номер 7733»: все контакты поисково-спасательного отряда «Ангел»

27 июня 2018 11:54
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Новости Беларуси. Куда звонить, если пропал человек, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

«Почти 99% людей находятся». Как и когда можно обратиться за помощью в поисково-спасательный отряд «Ангел»?

Куда можно обратиться к вам?

Юлия Ковган, администратор по работе со СМИ и сообществами в социальных сетях поисково-спасательного отряда «Ангел»:
Мы есть во всех социальных сетях, которыми, на сегодняшний день, наверное, пользуется большинство белорусов. 

facebook.com/angel.search.by,
vk.com/angel_search,
ok.ru/angelsearchby

У нас есть сайт: angel-search.by

Есть короткий номер 7733, по которому можно позвонить в любое время и сообщить о проблеме. Либо задать какие-то интересующие вопросы не только по тому, как стать добровольцем, но и какие меры предпринять, если пропал человек.

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# Пропавшие люди # общество # Сергей Ковган # Юлия Ковган

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