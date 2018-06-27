«Короткий номер 7733»: все контакты поисково-спасательного отряда «Ангел»

Новости Беларуси. Куда звонить, если пропал человек, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

«Почти 99% людей находятся». Как и когда можно обратиться за помощью в поисково-спасательный отряд «Ангел»?

Куда можно обратиться к вам?

Юлия Ковган, администратор по работе со СМИ и сообществами в социальных сетях поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Мы есть во всех социальных сетях, которыми, на сегодняшний день, наверное, пользуется большинство белорусов.

facebook.com/angel.search.by,

vk.com/angel_search,

ok.ru/angelsearchby

У нас есть сайт: angel-search.by

Есть короткий номер 7733, по которому можно позвонить в любое время и сообщить о проблеме. Либо задать какие-то интересующие вопросы не только по тому, как стать добровольцем, но и какие меры предпринять, если пропал человек.

«Неделю может не быть заявлений, а потом ночью – все восемь»: как работают в поисково-спасательном отряде «Ангел»