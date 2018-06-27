«Вы и есть самая надежная опора нашего государства»: Президент Беларуси на вручении госнаград

Новости Беларуси. Суверенитет Беларуси – это люди, которые искренне и честно выполняют свою работу. Лучшим из них Александр Лукашенко вручил 27 июня государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости и собрала более четырех десятков человек самых разных профессий. Так, ордена и почетные звания получили представители силовых структур, аграрии, медики, ученые, спортсмены. Как отметил Александр Лукашенко, вручать награды накануне главного государственного праздника – Дня Независимости – особенно символично.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наш суверенитет – это люди, которые ежедневно, искренне и честно выполняют свою работу: сохраняют мир и порядок на родной земле, оставаясь образцом мужества и верности служебному долгу; укрепляя экономическую стабильность, трудятся на производствах, стройках, в научных лабораториях, на фермах и в полях; обеспечивают социальную поддержку населения, работая в сферах здравоохранения, образования, в общественных организациях; формируют имидж страны своими спортивными победами и достижениями. Слава всегда находит того, кто в своем труде искренне стремится принести пользу Отечеству, для кого наградой в первую очередь является результат его деятельности. Именно такие люди, увлеченные делом, настоящие профессионалы и патриоты Родины, собрались в этом зале. Вы и есть самая надежная опора нашего государства. Будучи образцовыми специалистами, делаете намного больше, чем рассказывают о вас наградные листы. Являетесь самым красноречивым примером мастерства и личного успеха для всех, кто находится рядом с вами. А значит, меняете жизнь к лучшему. Благодарю вас за профессионализм и активную гражданскую позицию, желаю вам здоровья, счастья и благополучия.

Среди приглашенных гостей и представители рабочих специальностей, и люди, известные сегодня многим белорусам. Так, звания заслуженный мастер спорта получил фристайлист Антон Кушнир. Среди награжденных также полковник милиции Александр Васильев (именно он участвовал в освобождении заложников и задержании грабителя банка в Могилеве). Сегодня он удостоен ордена «За личное мужество».

Антон Кушнир, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Сегодня мне вдвойне приятно быть во дворце. Очень был удивлен и поражен качеством исполнения всех работ. Долгожданная награда, очень значимая для меня. Я думаю, как и для каждого спортсмена высокого уровня. Знаете, когда ставишь мировые рекорды, олимпийские рекорды, и вот несравнимо то чувство, когда вручают заслуженного мастера спорта. Очень приятно.

Александр Васильев, кавалер ордена «За личное мужество»:

Это впервые в жизни и, безусловно, это мероприятие очень торжественное, очень красочное. Каждая награда заключается в трудолюбии людей, в каких-то определенных целеустремленных действиях того или иного гражданина нашего государства. Ну а вообще любая награда – это совместный труд. Один человек, безусловно, может что-то сделать, но достичь высоких наград – наверное, благодаря только совместному труду.