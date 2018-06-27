«Почти 99% людей находятся». Как и когда можно обратиться за помощью в поисково-спасательный отряд «Ангел»?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – командир поисково-спасательного отряда «Ангел» – Сергей Ковган и администратор по работе со СМИ и сообществами в социальных сетях поисково-спасательного отряда «Ангел» – Юлия Ковган.

«Неделю может не быть заявлений, а потом ночью – все восемь»: как работают в поисково-спасательном отряде «Ангел»

Как часто белорусы обращаются за помощью в поисково-спасательный отряд «Ангел»? Как проходит работа отряда? Какая основная задача поисковых мероприятий? В каких областных центрах есть подразделения? Как создавался поисково-спасательный отряд «Ангел»? Когда и как можно обратиться в поисково-спасательный отряд «Ангел»?

Подробности – в видеоматериале.

Пропал человек: подавать заявление в милицию или обращаться в поисково-спасательный отряд «Ангел»?

«Короткий номер 7733»: все контакты поисково-спасательного отряда «Ангел»

Как помочь поисково-спасательному отряду «Ангел»?