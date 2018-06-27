Пропал человек: подавать заявление в милицию или обращаться в поисково-спасательный отряд «Ангел»?

Новости Беларуси. С чего начинать поиск пропавших, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Раньше после трёх суток нужно было обращаться в милицию, если человек пропадал. Как сейчас работает эта система? Когда к вам можно обратиться?

«Неделю может не быть заявлений, а потом ночью – все восемь»: как работают в поисково-спасательном отряде «Ангел»

Юлия Ковган, администратор по работе со СМИ и сообществами в социальных сетях поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Ждать трое суток не стоит, такого понятия у нас, в принципе, нет. Если человек понимает, что могло что-то случиться, то можно незамедлительно обратиться в милицию. После обращения в милицию уже мы можем оказать помощь со своей стороны в поиске пропавшего человека.

Сначала, в любом случае, нужно заявить в милицию, а только потом к вам?

Юлия Ковган:

Да.

«Почти 99% людей находятся». Как и когда можно обратиться за помощью в поисково-спасательный отряд «Ангел»?