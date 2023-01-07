Какая святая поможет при болезнях желудка и как по ветру узнать погоду на весь год?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 9 января – Степанов день. В народе говорили: «Пришел Степан – на нем красный жупан». Это означало, что стоило ждать морозов, рассказали в программе «Плюс-минус». А вот если на Степанов день шел снег, это предвещало ненастье и мокрую погоду.

10 января – Домочадцев день, или Рождественский мясоед. Этот день напоминал о том, что семейное согласие – самое дорогое, что может быть у человека. «Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится», – говорили люди. Существовали и приметы на погоду для этого дня. Считалось, что если в этот день на скирдах ляжет иней, то лето будет дождливым.