Какая святая поможет при болезнях желудка и как по ветру узнать погоду на весь год?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 9 января – Степанов день. В народе говорили: «Пришел Степан – на нем красный жупан». Это означало, что стоило ждать морозов, рассказали в программе «Плюс-минус». А вот если на Степанов день шел снег, это предвещало ненастье и мокрую погоду.
10 января – Домочадцев день, или Рождественский мясоед. Этот день напоминал о том, что семейное согласие – самое дорогое, что может быть у человека. «Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится», – говорили люди. Существовали и приметы на погоду для этого дня. Считалось, что если в этот день на скирдах ляжет иней, то лето будет дождливым.
Для 11 января существовали особые приметы на погоду. В частности, говорили, что если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.
12 января – Анисьин день. К этому дню обычно усиливался мороз. Поэтому в народе говорили: «Не проси у Анисьи тепла», «К Анисье холода пришли». Кстати, с народным прозвищем Анисьи связано еще одно поверье, дожившее до наших дней. Считается, что эта святая помогает при болезнях желудка.
В Беларусь идут крещенские морозы. Прогноз синоптиков на вторую неделю января читайте здесь.
13 января – Васильева коляда, или Васильев вечер. В Васильев вечер принято было стряхивать снег с яблонь. Делать это нужно было непременно в полночь, чтобы яблоки уродились. Также ночью следовало следить за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год, если с запада – к изобилию молока и рыбы, с востока – к урожаю фруктов и ягод. А вот много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.
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