Мариуполь, беглые, Новый год. Константин Придыбайло и Лариса Ржондовская в гостях у Григория Азарёнка

Время авторской журналистики. Специальный выпуск авторской рубрики Григория Азаренка «Тайные пружины политики. Рождественская беседа»‎ в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок:

У нас сегодня необычный выпуск. «Тайные пружины. Рождественская беседа». Потому что у нас в гостях замечательные люди. Корреспондент RT Константин Придыбайло и журналист-блогер Лариса Ржондовская, Telegram-канал «Дорогая хурма». Константин Придыбайло, корреспондент RT:

Я думал, ты, как всегда, скажешь: кураторы из Кремля. Григорий Азаренок:

Да, оккупанты приехали. Константин Придыбайло:

Федеральный белорусский округ. Григорий Азаренок:

Смотрите, сколько конспирологии для змагаров! «Ты живешь с постоянным страхом, что к тебе придут»

Лариса Ржондовская, журналист-блогер, автор Telegram-канала «Дорогая хурма»

Холодно тут у вас, холодно. Мы вчера были в одном из ваших ведомств. И там новая партия покаявшихся товарищей. Я говорю: Костя, выйди, поздоровайся, в Минске хоть на градус потеплее станет. Там что-нибудь сгорит, воспламенится. Холодно, но красиво, чистенько. Константин Придыбайло:

Несчастные люди – это оступившиеся. Представьте себе ситуацию: вы совершили дурацкий поступок. Мы все совершаем дурацкие поступки так или иначе. Ты два с половиной года назад, уже почти три года назад, походил по дороге, помахал этой анучей бчбшной. И ты живешь с постоянным страхом, что к тебе придут. И к ним до сих пор приходят. Отчасти даже немножко жаль становится. Григорий Азаренок:

Мы приходим к посылу сегодняшнему Президента в Свято-Елисаветинском монастыре. Это то, что на самом деле тысячи людей тогда по глупости, по непорядочности, по наивности, может быть. Может, кто-то реально верит в какую-то демократию, что в Европе хорошо. Есть же люди, которые верят, что земля плоская. А есть те, что в Европе хорошо. Они оступились. И там, за границей, живут сейчас в этих бомжатниках, все ненавидят, проклинают. А эти беглые, верхушка, фактически их в заложниках держат.

Константин Придыбайло:

Они сами придумывают фейки. Самое интересное, о чем говорят те же Telegram-каналы силовиков: дорогой ты наш, оступился, предупреди, чтобы тебя на границе не повязали, возвращайся. И у тебя есть 24 часа прийти. Григорий Азаренок:

Вот, «Дорога домой» программа. Константин Придыбайло:

Прийти на Революционную в Минске, в Гродно другие адреса. «Те, кто бился с силовиками, те, кто состоял в нацистских организациях – они должны сидеть»

Лариса Ржондовская:

А вы готовы простить, вот так, по-человечески? Константин Придыбайло:

По-человечески, конечно, лично я готов. Гриша вряд ли, наверное…

Григорий Азаренок:

Смотрите, те, кто бился с силовиками, те, кто состоял в нацистских организациях, – они должны сидеть. А те, кто какие-то посты писал, что-то еще и так далее… Конечно, много берут простых студентов, еще кого-то, дурных и так далее. А вот люди из так называемой «элитки», которые вроде не выходили, но они публично увольнялись, публично агитировали, а сейчас где-то даже в рекламах снимаются. Мне кажется, это просто несправедливо. Лариса Ржондовская:

А что ты, введешь цензуру, запретишь? Григорий Азаренок:

Что-то подумать с этим. Например, случай 1 января с Меладзе. Когда такие страшные вещи происходят, когда бьется наша армия с этими нацистами, с этими убийцами, сатанистами и так далее. И сказать их нацистский лозунг… Константин Придыбайло:

А потом сказать: я вне политики. Как пустили фейк. Лариса Ржондовская:

Гриша, мне кажется, нам нужно сказать по-честному: мы пропагандисты. И это наша задача. Запретить их – это, наверное, тоже неправильно. Эти люди существуют, у них, наверное, есть какие-то навыки, таланты.

Константин Придыбайло:

Почему неправильно? Лариса Ржондовская:

Это наша задача как пропагандистов – просто сделать их немодными. Григорий Азаренок:

Давайте посмотрим, как Украина. Они же просто отменили все, запретили, памятники снесли. Лариса Ржондовская:

Вот именно. А мы не они. Мы люди, нормальные, вменяемые. Константин Придыбайло:

Слушайте, но без жестких решений мы не сделаем это. Мы не сможем доказать, что это немодно, некрасиво, невкусно и стыдливо, если мы не будем жесткими. Лариса Ржондовская:

Значит, надо сделать лучше. «Ты писал посты, тебя ГУБОП примет на границе и 15 лет впаяет. Никто ему не впаяет»

Константин Придыбайло:

Я считаю, честно, если говорить про людей, которые там в заложниках реально находятся. Причем там настолько много интересных, забавных фейков. Они же внутри своего мирка, их диаспора, суполка их, они же распространяют. Говорят: ты пост написал – тебе 15 лет дадут. И сидит бедный, несчастный, придурочный мальчик худенький, условный айтишник, сидит и боится вернуться. У него здесь дом, родители, квартира, машина, заработанные честным айтишным трудом. Его психологиня здесь находится, все дела. А он сидит бедный, зашуганный, потому что они в своих кругах распространяют: все, ты писал посты, тебя ГУБОП примет на границе и 15 лет впаяет. Никто ему не впаяет 15 лет. Но он же ничего не сделал? Он написал дурацкий пост! Лариса Ржондовская:

Тупость – это грех. Константин Придыбайло:

Он приедет, заплатит штраф, а может, не заплатит. Может, просто придет, покается, скажет: вот мои чаты деструктивные, в которых я состоял, вот моя переписка, вот это я писал. Да, я плохой был, глупый. И пойдет он с миром дальше, жить в своей квартире, работать на своей работе, приносить пользу государству. Или поехал условно в тот же Мариуполь, где мы все были не так давно, почти в одно время, но каким-то чудом не пересеклись. Но когда ты находишься и видишь последствия той идеологии, которую насаждали в Украине и которую откровенно поддерживают те змагары, те упыри, которые находятся сейчас в Варшаве, Вильнюсе. Я их никак другим словом, как упыри, назвать не могу. Это выродки, это просто сблев белорусского народа. Это полнейшая плесень человечества. Именно это и есть. Противные грибы, которые выросли на благодатной белорусской почве. Эта Светка конкретно говорит: я не буду против, если Украина будет бомбить Беларусь. Ты в себе?

Григорий Азаренок:

У нее мама здесь живет. Константин Придыбайло:

И, кстати, с мамой все хорошо. Лариса Ржондовская:

А у меня к маме вопросы: ты как такое вырастила? Константин Придыбайло:

Отцы за детей не в ответе. И наоборот. Григорий Азаренок:

А представьте, что бы было, если бы аналогичная мама жила в Украине. Константин Придыбайло:

Вырезали бы. Пришли и вырезали бы. Это тоже один из мифов. У многих же здесь родители, братья, сестры. Они прекрасно живут. «Экспозиция, посвященная коллаборантам». Чего не хватает в музее Великой Отечественной войны?

Лариса Ржондовская:

Были в Минске. Здесь есть замечательный музей Победы, потрясающий. У меня до сих пор большой вопрос, как они на второй этаж танк загнали, но это отдельная история. Я иду по музею, понятно, что мне большая часть фактов в той или иной мере знакома. И я начинаю искать ваших бчбшников. Я человек, который в курсе, в теме, который искал, я где-то в уголке нахожу две фотографии. Константин Придыбайло:

Там повязка висит. Григорий Азаренок:

Должна быть, я считаю, целая экспозиция, посвященная коллаборантам. Лариса Ржондовская:

Да. Чтобы у этого мальчика, когда он растет, когда он проходит мимо. Это, правда, очень трогательное место. У меня где-то слезы текли, где-то я смеялась. У меня много эмоций, но этих-то там нет. Я пошла искать – я нашла. А кто не пойдет искать – он этого и не увидит. «Я верю в то, что у этих людей все будет хорошо». Впечатления из Мариуполя

Григорий Азаренок:

Вы упомянули, что совсем недавно были и в ДНР, и на освобожденных территориях. Лариса, ваш женский взгляд, какие вы впечатления вынесли? Лариса Ржондовская:

Ой-ой-ой. Я, наверное, человек слабый и немножко трусливый. Я стараюсь от многих вещей отгородиться, какой-то блок себе поставить. Потому что, честно, с этими людьми невозможно разговаривать. Особенно Мариуполь – это ужас. Там города нет. Константин Придыбайло:

Нормально там все с городом. Лариса Ржондовская:

Но его нет. «Азовсталь» – да. Я когда на все это дело смотрю, думаю, что хорошо, что таким, как я, не дают в руки оружие. Потому что когда я посмотрела на Мариуполь, мы посидели в Донецке. Ты вот так вот на ПВО, потом в эту больницу прилетает… Честно, я бы вот так сидела с кнопкой и давила ровно до того момента, пока на месте этой бывшей Украины не образовалась бы одна дыра. Я верю в то, что у этих людей все будет хорошо. Ты сейчас приезжаешь, дома высокие, обычные, 9-этажные, 12-этажные. Там верхние этажи, два-три этажа, где сидели снайперы, наши туда били. Они сгоревшие. Но нижние этажи целые. Где-то что-то подгорело, где-то еще что-то. Понятно, окна везде повыбивало. Григорий Азаренок:

То есть наши работали очень точечно.

Лариса Ржондовская:

Очень. Прям надо обратить внимание, только верхние этажи, где сидели снайперы. Григорий Азаренок:

Американцы ковровыми бы все снесли просто. Лариса Ржондовская:

Мы не они. И сейчас зима в разгаре, наши там уже строят. Проложили где-то газ, построили дороги. А этим людям, которых не успевают переселить физически, этот обгорелый дом и новые стеклопакеты. Какие были, новенькие, чистенькие поставили, чтобы людям не дуло. Мне кажется, что какие-то зачатки этой чистоты в центре, где был драмтеатр, там дырка. Дырку обнесли лесами, вокруг сделали шикарный парк. Красивый, чистый, со светом, со всеми делами. И люди ходят, дает какое-то ощущение, что все будет хорошо. И будет хорошо довольно скоро. И люди в это верят. И верю, наверное, я в том числе. «Это была бы просто мировая война». А если бы в 2020-м переворот удался?

Григорий Азаренок:

Костя, рекордным по количеству встреч двух президентов был прошлый год. И увенчала это все встреча в Минске, такая очень теплая, торжественная. Лариса Ржондовская:

В Киеве они должны уже встретиться когда-нибудь. Григорий Азаренок:

Пожелаем, чтобы уже в 2023 году встретились. Мне кажется, что 2022 год, если бы не Украина, все было бы идеально.

Константин Придыбайло:

Слушай, на самом деле, два года пролетели как один. Закрыть глаза и вспомнить, как мы ходили и снимали этих шарахающихся дебилов (мое оценочное суждение, хотя можете подать в суд). Два года пролетели незаметно. Попытка переворота в Беларуси, если бы она удалась, они же что декларировали? Выйти из ОДКБ, разорвать все интеграционные процессы с Россией, НАТО и так далее. Представь, если бы в 2020 году все получилось, здесь бы стояли войска НАТО. Прикинь, какая бы линия фронта была у России? Григорий Азаренок:

Тысячи километров. От Прибалтики до Грузии. Константин Придыбайло:

Прибалтийские шавки включились бы, Грузия могла бы встрепенуться, Молдавия могла пойти на Приднестровье, сербов бы начали насиловать и так далее. Прикинь, насколько бы все это сложилось? И ты начинаешь смотреть: так, 2020 год, переворот не удался. А если бы удался? Пошли бы с Украины, с Польши пошли бы в Беларусь, прибалтийские все эти страны пошли в Питер, в Калининград. Это была бы просто мировая война. Как бы это решалось? Непонятно. «Каждому должна быть сказка, возможность улыбнуться, поиграть в снежки» Григорий Азаренок:

Есть такое мнение, что вообще не надо праздновать в это время ничего. Но мы знаем, что и в 1941-м, и 1942-м, и в 1943-м праздновали.