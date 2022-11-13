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Убрать капусту и заменить верхний слой земли в теплице. Что осталось сделать дачнику в ноябре?

13 ноября 2022 13:45
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На календаре ноябрь. Казалось бы, можно и полениться, ведь список дел с каждым днем все меньше, однако кое-что из работ за пределами дома все же остается, рассказали в программе «Плюс-минус».

Завершите уборку холодостойких культур. А вот посаженную в этом сезоне белокочанную или брюссельскую капусту пора убирать с гряд. То же самое касается и поздней зелени. И одновременно не забудьте удалить с огорода растительные остатки (ботву, стебли, кочерыги), чтобы они не стали пристанищем для насекомых-вредителей.

Убрать капусту и заменить верхний слой земли в теплице. Что осталось сделать дачнику в ноябре?-1

Замените верхний слой земли в теплице. Если вы каждый год выращиваете овощи в единственной теплице, то во избежание почвенных инфекций нужно ежегодно осенью менять в ней верхний слой земли толщиной 5-7 сантиметров.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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