Игорь Брыло про рекордный намолот: «Результат достигнут гроссмейстерски, но это надо держать»

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Отдаем дань уважения этим людям. Они прежде всего сделали свою страну и обеспечили продовольственную безопасность. Задрана планка очень серьезная. И я уже начинаю думать о следующем годе. Потому что, наверное, будет не совсем правильно, если мы ее снизим. Поэтому такой результат достигнут гроссмейстерски, но это надо держать. Удержать, стать лидером или чемпионом можно, а вот уже остаться на плаву, на первом месте – это уже очень серьезно. Поэтому я сейчас уже переживаю за то, как мы будем вести все наши работы в следующем году.

20 ноября в Беларуси отмечают День работников сельского хозяйства. Аграриев поздравил Президент.