Как по цвету льда определить его толщину? В МЧС напомнили о безопасности на водоёмах зимой

Настоящая зима только началась, и лед на реках и озерах еще не стал достаточно плотным. Однако рыбаки уже выходят на лед, стремятся поиграть на не до конца замерзших водоемах и дети. О том, как уберечь себя от трагедии, рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

О чем нужно думать, приближаясь к водоему?

Анастасия Швайбович, заместитель начальника Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Республики Беларусь: Случаи зарегистрированы и в этом году. На днях спасатели Витебской области спасли пенсионера, который отправился на рыбалку. Толщина на водоеме составляла всего лишь 3 сантиметра. Впоследствии ему потребовалась помощь спасателей. Работники МЧС при помощи спасательной доски и веревки доставили его на берег и передали медикам. Еще один случай зарегистрирован в Минске. Молодой человек пытался сократить путь к дому и провалился в реку Свислочь. Ему также потребовалась помощь спасателей.

Анастасия Швайбович:

При выходе на лед необходимо помнить, что это всегда риск. Даже когда есть допустимая толщина не менее 7 сантиметров, в любом случае вы рискуете своей жизнью.

Цвет льда должен быть прозрачный, голубовато-зеленого оттенка. Если вы видите, что лед матовый, белого цвета либо желтого, ни в коем случае выходит на него нельзя.

Ловушки кроются в полыньях, которые сделали рыбаки до вас. Когда вы идете по льду, необходимо простукивать (ни в коем случае не делать это двумя ногами, прыгая), взять с собой лом либо бур. Простукиванием вы можете убеждаться, что лед прочный.

Если положительная температура сохраняется в течение трех дней, то прочность льда снижается на 25 %. Под прямыми лучами солнца она также снижается.