День рождения «Хорошек»! Узнали, какую программу подготовил ансамбль в честь праздничной даты

Движение по велению чувств. 9 января отмечается Международный день хореографа. Это люди, которые не только создают красивые танцевальные композиции, но и обучают других людей этому искусству. О работе тех, кто всегда старается поражать зрителей стилем и элегантностью танца, поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Василий Приходько, главный администратор Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», заслуженный артист Республики Беларусь, и Светлана Кашталапова, педагог-репетитор ансамбля, заслуженная артистка Республики Беларусь. Александр Стасевич, ведущий:

Когда ансамбль много гастролирует, узнает ли зритель наш культурный код, считывает ли? Находит ли он отклик у зрителя зарубежного?

Светлана Кашталапова, педагог-репетитор Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», заслуженная артистка Республики Беларусь:

Конечно. В начале светлых лет ансамбля «Хорошки», когда мы приезжали за рубеж, люди не знали, что существует белорусский танец. И когда они видели белорусские постановки, они удивлялись: боже мой, так это же совсем другое! Совершенно по-другому танцуется, совершенно по-другому выглядит, совершенно другие мысли несет. Хотя радость и искренность существует в любом танце в обязательном порядке. А когда мы приезжаем второй раз, когда прогастролировали некоторое время, нас узнавали: о, «Хорошки»! Это белорусы, белорусский танец! Белорусские диаспоры приглашали нас целенаправленно приехать в ту или иную страну и показать настоящее белорусское искусство. Юлия Самусенко, ведущая:

Мы знаем, что у «Хорошек» скоро день рождения. Что запланировано?