День рождения «Хорошек»! Узнали, какую программу подготовил ансамбль в честь праздничной даты
Движение по велению чувств. 9 января отмечается Международный день хореографа. Это люди, которые не только создают красивые танцевальные композиции, но и обучают других людей этому искусству. О работе тех, кто всегда старается поражать зрителей стилем и элегантностью танца, поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – Василий Приходько, главный администратор Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», заслуженный артист Республики Беларусь, и Светлана Кашталапова, педагог-репетитор ансамбля, заслуженная артистка Республики Беларусь.
Александр Стасевич, ведущий:
Когда ансамбль много гастролирует, узнает ли зритель наш культурный код, считывает ли? Находит ли он отклик у зрителя зарубежного?
Светлана Кашталапова, педагог-репетитор Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», заслуженная артистка Республики Беларусь:
Конечно. В начале светлых лет ансамбля «Хорошки», когда мы приезжали за рубеж, люди не знали, что существует белорусский танец. И когда они видели белорусские постановки, они удивлялись: боже мой, так это же совсем другое! Совершенно по-другому танцуется, совершенно по-другому выглядит, совершенно другие мысли несет. Хотя радость и искренность существует в любом танце в обязательном порядке.
А когда мы приезжаем второй раз, когда прогастролировали некоторое время, нас узнавали: о, «Хорошки»! Это белорусы, белорусский танец! Белорусские диаспоры приглашали нас целенаправленно приехать в ту или иную страну и показать настоящее белорусское искусство.
Юлия Самусенко, ведущая:
Мы знаем, что у «Хорошек» скоро день рождения. Что запланировано?
Василий Приходько, главный администратор Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», заслуженный артист Республики Беларусь:
Нам 51! У нас запланирован большой сольный праздничный концерт на площадке театра имени Янки Купалы. 17 января в 19:00 мы всех будем рады видеть! Билеты в продаже еще есть, немножко, но есть. Если кто-то еще не приобрел, то самое время это сделать.
Юрий Царев, ведущий:
А что за постановки будут? Я понимаю, что спойлер, но давайте приоткроем завесу тайны.
Василий Приходько:
Это будет одна из наших наиболее красивых программ, зимняя программа «Зимочка». Программа основана на жизни белорусов в зимнее время в белорусском фольклоре. Все, что связано с зимой, Валентина Ивановна Гаевая воплотила в этой программе.
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