В Сети появился фейк, где пресс-секретарь Президента якобы высказывается по «сирийскому вопросу»
Чем ближе выборы Президента, тем больше попыток раскачать ситуацию в Беларуси. Интернет заполняют фейки, направленные на дестабилизацию обстановки. В Сети распространен очередной информационный вброс: на созданном с помощью искусственного интеллекта видео – пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт высказывается по «сирийскому вопросу». И якобы заявляет, что Беларусь готова поддерживать отношения только с новой властью Сирийской арабской республики, а Башара Асада и других «политических изгнанников» белорусские власти не желают видеть в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимательный зритель без труда распознает провокацию. Искусственный интеллект смог изменить текст на основе голоса, однако движение губ подделать не удалось. Поэтому голос звучит в абсолютном рассинхроне с губами спикера.
Фейк:
В связи с распространившимися слухами о якобы предоставление убежища бывшему лидеру Сирийской арабской республики Башару Асаду на территории Республики Беларусь заявляем, что данные утверждения являются абсолютно беспочвенными и не соответствуют действительности. Мы не ожидаем никаких гостей подобного рода, тем более политических изгнанников.
Разумеется, ничего подобного пресс-секретарь Президента не говорила и не могла сказать. Фейковое видео было создано на основе комментария Натальи Эйсмонт об итогах совещания у Александра Лукашенко 13 декабря. И вот как выглядит оригинальный видеокомментарий.
Оригинал:
Президент собрал сегодняшнее совещание, чтобы без малейшего промедления, буквально мгновенно, правительство и другие должностные лица приступили к реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе состоявшихся важных зарубежных переговоров. Командировка была крайне насыщенная и тяжелая. Никогда Президент не улетал из страны так надолго. Интенсивность встреч, перелетов, переговоров все видели. «От Тихого океана до Атлантики», – как сказал глава государства.
Стоит отметить, что это далеко не первый информационный вброс такого рода. Поддельные видео с использованием искусственного интеллекта создают давно, технологию «обкатали», а теперь штампуют электронных «двойников». Наши оппоненты не остановятся ни перед чем, чтобы разобщить белорусский народ, а чтобы не попасть на их удочку, необходимо проверять поступающую информацию, а лучше – черпать ее только из официальных источников.