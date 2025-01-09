В Сети появился фейк, где пресс-секретарь Президента якобы высказывается по «сирийскому вопросу»

Чем ближе выборы Президента, тем больше попыток раскачать ситуацию в Беларуси. Интернет заполняют фейки, направленные на дестабилизацию обстановки. В Сети распространен очередной информационный вброс: на созданном с помощью искусственного интеллекта видео – пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт высказывается по «сирийскому вопросу». И якобы заявляет, что Беларусь готова поддерживать отношения только с новой властью Сирийской арабской республики, а Башара Асада и других «политических изгнанников» белорусские власти не желают видеть в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимательный зритель без труда распознает провокацию. Искусственный интеллект смог изменить текст на основе голоса, однако движение губ подделать не удалось. Поэтому голос звучит в абсолютном рассинхроне с губами спикера.

Фейк:

В связи с распространившимися слухами о якобы предоставление убежища бывшему лидеру Сирийской арабской республики Башару Асаду на территории Республики Беларусь заявляем, что данные утверждения являются абсолютно беспочвенными и не соответствуют действительности. Мы не ожидаем никаких гостей подобного рода, тем более политических изгнанников. Разумеется, ничего подобного пресс-секретарь Президента не говорила и не могла сказать. Фейковое видео было создано на основе комментария Натальи Эйсмонт об итогах совещания у Александра Лукашенко 13 декабря. И вот как выглядит оригинальный видеокомментарий.