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Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Мнения белорусов

09 января 2025 08:34
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Алеся Лакина, корреспондент:
Мужчины и женщины – это про дружбу или всегда про отношения? Что по этому поводу думают белорусы, давайте узнаем.

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Мнения белорусов-2

Не может быть дружбы между мужчиной и женщиной. Это другие какие-то чувства.

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Мнения белорусов-4

Конечно, существует. Ведь наши мужчины – крепкие, надежные, на них можно положиться.

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Мнения белорусов-6

Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной только как партнерами. Просто в общении – возможно, но потом это перерастает во что-то большее.

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Мнения белорусов-8

Наверняка она существует, но лично не получалось.

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Мнения белорусов-10

Конечно, существует. У меня очень много друзей-мужчин. И жены не ревнуют.

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Мнения белорусов-12

Честно говоря, я в это не верю.

Подробнее в видео.

# Опрос # Социологический опрос

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