Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Мнения белорусов

Алеся Лакина, корреспондент:

Мужчины и женщины – это про дружбу или всегда про отношения? Что по этому поводу думают белорусы, давайте узнаем.

Не может быть дружбы между мужчиной и женщиной. Это другие какие-то чувства.

Конечно, существует. Ведь наши мужчины – крепкие, надежные, на них можно положиться.

Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной только как партнерами. Просто в общении – возможно, но потом это перерастает во что-то большее.

Наверняка она существует, но лично не получалось.

Конечно, существует. У меня очень много друзей-мужчин. И жены не ревнуют.