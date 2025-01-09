Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Мнения белорусов

Алеся Лакина, корреспондент:
Мужчины и женщины – это про дружбу или всегда про отношения? Что по этому поводу думают белорусы, давайте узнаем.
Алеся Лакина, корреспондент:
Мужчины и женщины – это про дружбу или всегда про отношения? Что по этому поводу думают белорусы, давайте узнаем.
Не может быть дружбы между мужчиной и женщиной. Это другие какие-то чувства.
Конечно, существует. Ведь наши мужчины – крепкие, надежные, на них можно положиться.
Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной только как партнерами. Просто в общении – возможно, но потом это перерастает во что-то большее.
Наверняка она существует, но лично не получалось.
Конечно, существует. У меня очень много друзей-мужчин. И жены не ревнуют.
Честно говоря, я в это не верю.
Подробнее в видео.