Как планировать беременность? Список анализов, рекомендации гинеколога и образ жизни

Сегодня женщины все чаще рожают первенца ближе к 30 годам. Однако откладывание беременности на потом может выйти боком. Трудности с зачатием, невынашивание, осложнения при родах – это далеко не полный список тех проблем, с которыми можно столкнуться. Но медицина не стоит на месте, и после 40 можно родить вполне здорового малыша. О том, как продлить репродуктивный возраст, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Мария Такунова, акушер-гинеколог: Во-первых, с осознания того, что я действительно хочу беременеть. Это мое желание, а не потому что часики тикают, социум давит, родственники говорят: «Где внуки?» Надо исключительно желание самой женщины, что я хочу иметь детей. Здорово, действительно, обратиться к первому специалисту на своем пути – это гинекологу для того, чтобы рассказать о своих планах. Тогда акушер-гинеколог будет рекомендовать пройти определенные обследования для планирования беременности. Это могут быть общеклинические обследования, анализ крови, мочи, флюорография. Обследования на инфекции, иммунитет от краснухи, кори, от которых тоже важно иметь защиту на этапе планирования беременности и в общем определить есть или нет какие-то проблемы, которые могут мешать планированию беременности. Гинеколог должен дать советы по образу жизни, питанию, тому, какие витамины важно принимать на этапе планирования беременности. Передаст тоже рекомендации для мужа, каким образом ему готовиться к планированию беременности. Потому что важно помнить, что в планировании беременности все-таки участвуют двое. Самому мужчине тоже важно обратиться за консультацией к докторам.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Допустим, женщина сохранила свое здоровье, подготовилась к беременности, а желанная беременность не наступает, в какой момент нужно уже начинать бить тревогу, а какого времени достаточно ждать?

Мария Такунова:

До 35 лет в течение года мы можем спокойно ждать наступление беременности. Важно в этот период жить регулярно открыто половой жизнью два-три раза в неделю. То есть не каждый день, не раз в месяц, не искать у себя овуляцию, просто два-три раза в неделю открытая половая жизнь. Если в течение года не наступает беременность, то, опять же, важно обратиться к доктору и сказать, что мы год планируем, у нас не получается. После 35 лет – это уже шесть месяцев.

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