«Установленный факт бесплодия». Кто может рассчитывать на бесплатную попытку ЭКО в Беларуси?

Сегодня женщины все чаще рожают первенца ближе к 30 годам. Однако откладывание беременности на потом может выйти боком. Трудности с зачатием, невынашивание, осложнения при родах – это далеко не полный список тех проблем, с которыми можно столкнуться. Но медицина не стоит на месте, и после 40 можно родить вполне здорового малыша. О том, как продлить репродуктивный возраст, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Бесплодные пары могут в нашей стране попробовать одну бесплатную попытку ЭКО. Екатерина, какие критерии должны быть для этого?
Екатерина Петрова, акушер-гинеколог:
Самый главный критерий – это наличие, установленный факт бесплодия. Второй критерий – обязательно супружеская пара должна быть в официальном браке. Женщина должна быть младше 40 лет, и у нее показатель овариального резерва, такой гормон, как антимюллеров гормон должен быть больше 0,5.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кому везет с первой попытки, какой процент?
Екатерина Петрова:
Где-то около 30-40-45.
Ольга Шерснева:
Практически половина?
Екатерина Петрова:
Да. Могу сказать, что недавно в конце года подводили статистику по бесплатным попыткам и достаточно очень хорошие давали результаты по наступлению беременности.
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