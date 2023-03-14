«Установленный факт бесплодия». Кто может рассчитывать на бесплатную попытку ЭКО в Беларуси?

Сегодня женщины все чаще рожают первенца ближе к 30 годам. Однако откладывание беременности на потом может выйти боком. Трудности с зачатием, невынашивание, осложнения при родах – это далеко не полный список тех проблем, с которыми можно столкнуться. Но медицина не стоит на месте, и после 40 можно родить вполне здорового малыша. О том, как продлить репродуктивный возраст, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Бесплодные пары могут в нашей стране попробовать одну бесплатную попытку ЭКО. Екатерина, какие критерии должны быть для этого?