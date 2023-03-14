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«Установленный факт бесплодия». Кто может рассчитывать на бесплатную попытку ЭКО в Беларуси?

14 марта 2023 17:03
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Сегодня женщины все чаще рожают первенца ближе к 30 годам. Однако откладывание беременности на потом может выйти боком. Трудности с зачатием, невынашивание, осложнения при родах – это далеко не полный список тех проблем, с которыми можно столкнуться. Но медицина не стоит на месте, и после 40 можно родить вполне здорового малыша. О том, как продлить репродуктивный возраст, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Бесплодные пары могут в нашей стране попробовать одну бесплатную попытку ЭКО. Екатерина, какие критерии должны быть для этого?

«Установленный факт бесплодия». Кто может рассчитывать на бесплатную попытку ЭКО в Беларуси?-1

Екатерина Петрова, акушер-гинеколог:
Самый главный критерий – это наличие, установленный факт бесплодия. Второй критерий – обязательно супружеская пара должна быть в официальном браке. Женщина должна быть младше 40 лет, и у нее показатель овариального резерва, такой гормон, как антимюллеров гормон должен быть больше 0,5.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кому везет с первой попытки, какой процент?

Екатерина Петрова:
Где-то около 30-40-45.

Ольга Шерснева:
Практически половина?

Екатерина Петрова:
Да. Могу сказать, что недавно в конце года подводили статистику по бесплатным попыткам и достаточно очень хорошие давали результаты по наступлению беременности.

Бесплодие – это приговор или шансы все-таки есть? Мнение акушера-гинеколога – подробнее здесь.

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# Беременность и роды # общество # Ольга Шерснёва # Екатерина Петрова # Наталья Надольская # Фотофакт

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